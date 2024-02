The Office: Πέθανε ο ηθοποιός Ewen MacIntosh

Πέθανε, σε ηλικία 50 ετών, ο ηθοποιός Ewen MacIntosh, που ήταν περισσότερο γνωστός από τη σειρά «The Office».

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Ewen MacIntosh, αγαπημένη ιδιοφυΐα της κωμωδίας, πέυανε ειρηνικά», ανακοίνωσε η εταιρεία που εκπροσωπούσε τον ηθοποιό του «The Office». «Η οικογένειά του ευχαριστεί όλους όσοι τον υποστήριζαν», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Τα τελευταία δύο χρόνια ο ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου και η αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.

«Πολύ θλιβερά νέα. Ο πολύ αστείος και πολύ αγαπημένος Ewen Macintosh, γνωστός σε πολλούς ως “Big Keith” του The Office, πέθανε», έγραψε ο Ricky Gervais, εκ των δημιουργών της σειράς.

