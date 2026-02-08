ΔΙΕΘΝΗ
Ο Ζελένσκι επιβάλλει κυρώσεις σε προμηθευτές και κατασκευαστές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

Στόχος των κυρώσεων είναι, μεταξύ άλλων, αρκετές κινεζικές εταιρίες καθώς και εταιρίες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Παναμά

Ο Ζελένσκι επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές και κατασκευαστές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους
Φωτογραφία αρχείου: EPA
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι επιβάλλει κυρώσεις σε κάποιους ξένους κατασκευαστές εξαρτημάτων για ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας.

«Η παραγωγή αυτών των όπλων θα ήταν αδύνατη χωρίς κρίσιμης σημασίας ξένα εξαρτήματα, τα οποία οι Ρώσοι συνεχίζουν να αποκτούν παρακάμπτοντας τις κυρώσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών - προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone. Εχω υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις».

Σύμφωνα με δύο διατάγματα που δημοσιοποιήθηκαν από την ουκρανική προεδρία, στόχος των κυρώσεων είναι, μεταξύ άλλων, αρκετές κινεζικές εταιρίες καθώς και εταιρίες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Παναμά.

Παρά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του 4ετούς πολέμου, η Ρωσία έχει εντείνει τη σφοδρότητα και τον αριθμό των πληγμάτων με πυραύλους και drones στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, εστιάζοντας τις επιθέσεις της στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε μέσω Χ ότι την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 2.000 επιθέσεις με drones, 1.200 κατευθυνόμενες βόμβες και 116 πυραύλους διαφόρων τύπων κατά ουκρανικών πόλεων και χωριών.

Τα πλήγματα σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και υποσταθμούς έχουν αφήσει ολόκληρες περιοχές χωρίς ρεύμα και θέρμανση, με τις διακοπές στην πρωτεύουσα Κίεβο να διαρκούν έως και 20 ώρες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι επέβαλε κυρώσεις σε βάρος του ρωσικού χρηματοπιστωτικού τομέα και φορέων που στηρίζουν τη ρωσική αγορά κρυπτονομισμάτων.

Με πληροφορίες από Reuters

