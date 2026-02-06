Ρωσία-Ουκρανία: Νέος κύκλος διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί «σύντομα», δηλώνει το Κρεμλίνο - Τι ζητά ο Ζελένσκι

Ένας τρίτος κύκλος διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης στην Ουκρανία θα διεξαχθεί «σύντομα», δήλωσε σήμερα το βράδυ το Κρεμλίνο, μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου στο Άμπου Ντάμπι παρουσία των Αμερικανών.

«Δεν υπάρχει ακόμη ακριβής ημερομηνία, αλλά θα υπάρξει σύντομα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Νωρίτερα σήμερα, ο Πεσκόφ είχε χαρακτηρίσει «πολύ περίπλοκες» αλλά «εποικοδομητικές» τις διαπραγματεύσεις.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του αλλά και την επιδιόρθωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις των προηγούμενων ημερών.

Οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας

Ρώσοι και Ουκρανοί συναντήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη, παρουσία των Αμερικανών, για να διαπραγματευτούν μια διέξοδο από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος σύντομα θα συμπληρώσει τα τέσσερα χρόνια.

Έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών, το μόνο απτό αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε δημόσια ήταν μια ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, η πρώτη αυτού του είδους από τον Οκτώβριο.

Νέες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών αναμένεται να διεξαχθούν «τις ερχόμενες εβδομάδες», σύμφωνα με το Κίεβο.

Απόψε, στην καθημερινή ομιλία του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η διαπραγματευτική του ομάδα, μόλις επιστρέψει στην Ουκρανία, θα τον ενημερώσει αύριο, Σάββατο για τις «ευαίσθητες πτυχές των διαπραγματεύσεων που δεν μπορούσαν να συζητηθούν στο τηλέφωνο».

Δήλωσε επίσης ότι θα συνομιλήσει το Σάββατο με «Ευρωπαίους εταίρους» του Κιέβου.

Η Μόσχα απαιτεί συγκεκριμένα από το Κίεβο να εγκαταλείψει όλη την περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που τελούν υπό τον έλεγχο του ουκρανικού στρατού, με αντάλλαγμα ένα ενδεχόμενο πάγωμα της γραμμής του μετώπου.

Το Κίεβο αρνείται να εγκαταλείψει την περιοχή αυτή, όπου βρίσκονται οι κυριότερες άμυνές του απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις, αλλά φοβάται ότι η Ουάσινγκτον θα υποστηρίξει τη θέση της Μόσχας.

Τα αιτήματα του Ζελένσκι

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αλλεπάλληλες νυχτερινές επιθέσεις τον περασμένο μήνα, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα και, κυρίως, χωρίς θέρμανση, εκατοντάδες πολυκατοικίες.

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη από τους Δυτικούς εταίρους του Κιέβου να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας του για να προστατευθούν οι πόλεις. Σήμερα είπε ότι θα γίνουν αλλαγές του προσωπικού στις περιοχές όπου η αντιαεροπορική άμυνα δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ιδιαίτερα έχει πληγεί η πρωτεύουσα, το Κίεβο. Ο Ζελένσκι είπε ότι περισσότερες από 1.100 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά την τελευταία επίθεση, την περασμένη Τρίτη. Η θερμοκρασία τη νύχτα έχει ανέβει ελαφρά, όμως και πάλι αναμένεται να πέσει στους -8 βαθμούς Κελσίου.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θα σταλεί βοήθεια στο Κίεβο από άλλες περιοχές και ότι «όλοι στην Ουκρανία είναι έτοιμοι να βοηθήσουν και πραγματικά βοηθούν το Κίεβο, πολλές κοινότητες αλλά και κρατικές εταιρείες στέλνουν πόρους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει κατηγορήσει τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο σύστημα θέρμανσης.

