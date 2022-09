Ο Ζακ Έφρον απαντά στις φήμες για την πλαστική στο πηγούνι του

Ο Ζακ Έφρον αρνείται τις φήμες που τον θέλουν να έχει κάνει πλαστική στην κάτω γνάθο του.

Ο ηθοποιός είπε, μάλιστα ότι οι μυς της γνάθου του «μεγάλωσαν» εξαιτίας ενός τραυματισμού που είχε.

Ο ηθοποιός αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού στα social media μετά από μια εμφάνισή του την περσινή Ημέρα της Γης.

Μιλώντας στο Men’s Health, ωστόσο, ο Έφρον εξήγησε ότι ένα ατύχημα και μια καθυστέρηση στη φυσικοθεραπεία, που απαιτούνταν να κάνει, προκάλεσαν την ανάπτυξη των μυών του, που χρησιμοποιούνται για το μάσημα.

Ο ηθοποιός είπε ότι έτρεχε μέσα από το σπίτι του με τις κάλτσες του όταν γλίστρησε και χτύπησε το πηγούνι του σε μια γωνία.

Έχασε τις αισθήσεις του και όταν ξύπνησε βρήκε το κόκαλο του πηγουνιού του «να κρέμεται από το πρόσωπό του» όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Μετά τον τραυματισμό του, ο Έφρον είπε ότι ξεκίνησε φυσικοθεραπεία με έναν ειδικό για τους μυς της γνάθου του.

Όμως κάποια στιγμή έκανε ένα διάλειμμα από τις φυσιοθεραπείες, και «οι μυς αυτοί απλώς μεγάλωσαν», είπε ο Έφρον. «Έγιναν έτσι απλά πολύ, πολύ μεγάλοι».

Όπως είπε δε, ο ίδιος αγνοούσε τις φήμες για όσα λέγονταν για το πηγούνι του μέχρι που του τηλεφώνησε η μητέρα του για να τον ρωτήσει αν είχε κάνει όντως κάποια επέμβαση.

«Αν εκτιμούσα τη γνώμη των άλλων για μένα στον βαθμό που μπορεί να νομίζουν ότι το κάνω, σίγουρα δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά» σχολίασε ο ίδιος αναφερόμενος στα social media.

Η επόμενη ταινία του Έφρον είναι το The Greatest Beer Run Ever, η οποία ακολουθεί την αληθινή ιστορία του John 'Chickie' Donohue.Συμπρωταγωνιστές του οι ,Russell Crowe, Bill Murray, Jake Picking και Will Ropp.