Ο Τζίμι Κάρτερ και η απίθανη φιλία του με ένα ετοιμοθάνατο αγόρι

Ο Μάττι Στέπανεκ έμαθε για πρώτη φορά για τον Τζίμι Κάρτερ όταν ήταν μόλις 6 ετών. Μπορεί τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία του να μην έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για έναν πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά ο Μάττι ήταν διαφορετικός.

«Είπε, 'Μαμά, είναι ταπεινός. Δεν είναι απλώς ειρηνοποιός, δεν είναι απλώς παγκόσμιος ηγέτης, δεν είναι απλώς έξυπνος. Είναι ταπεινός'», αποκαλύπτει στο περιοδικό PEOPLE η μητέρα του Μάτι, Τζένι Στέπανεκ, όταν θυμάται την εντύπωση που άφησε ο Τζίμι Κάρτερ στον γιο της.

Ο μικρός Μάττι διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή μυϊκής δυστροφίας που ονομάζεται δυσαυτονομική μιτοχονδριακή μυοπάθεια, η ίδια ασθένεια που είχε σκοτώσει τα τρία μεγαλύτερα αδέλφια του και η οποία θα τον ανάγκαζε να ζήσει τη ζωή του σε αναπηρικό καροτσάκι συνδεδεμένο με μια σειρά από ιατρικά μηχανήματα.

Στο νοσοκομείο, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει μια τελευταία ευχή, επέλεξε αυτό που ήθελε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο: Να συναντήσει τον πρόεδρο Κάρτερ.

Ο Μάττι μίλησε για πρώτη φορά με τον πρώην πρόεδρο σε μια σύντομη 15λεπτη τηλεφωνική κλήση που είχε οργανώσει το νοσοκομείο του ως μια από τις τελευταίες του επιθυμίες.

Όμως παρότι επρόκειτο για ένα σύντομο τηλεφώνημα σε ένα ετοιμοθάνατο παιδί, στο τέλος του ο Τζίμι Κάρτερ ανακάλυψε ότι θαύμαζε τον Μάττι όσο το νεαρό αγόρι θαύμαζε τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο.

Λίγο πριν κλείσει, λοιπόν, ο ο Τζίμι Κάρτερ ρώτησε τον Μάττι αν θα μπορούσε να τον ξανακαλέσει στο μέλλον. «Λοιπόν, είμαι στη ΜΕΘ και δεν έχω τηλέφωνο» ήταν η απάντηση του αγοριού, έτσι ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε στον Μάττι «τον προσωπικό του αριθμό τηλεφώνου, το προσωπικό του email, τα πάντα», θυμάται η Τζένι.

Τελικά, οι δυο τους έγιναν έμπιστοι, ανταλλάσσοντας τηλεφωνήματα και emails στα οποία μιλούσαν για τα κοινά τους ενδιαφέροντα: Το μπέιζμπολ, τις φάρσες και την παγκόσμια ειρήνη.

«Μιλούσαν για το μπέιζμπολ, για τη φύση. Μιλούσαν για την ειρήνη και τις προκλήσεις για την ειρήνη και για το πώς πρέπει να εκμεταλλευτείς αυτές τις ευκαιρίες», λέει η Τζένι στο περιοδικό PEOPLE.

Επτά μήνες μετά το πρώτο τους τηλεφώνημα, το 2001, οι δύο τους συναντήθηκαν τελικά από κοντά σε μια μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της τηλεοπτικής εκπομπής Good Morning America.

Μάλιστα, ο Μάττι δεν ήξερε ότι ο Κάρτερ θα ήταν εκεί, με αποτέλεσμα η συνάντηση-έκπληξη να γίνει μια από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές στην ιστορία της εκπομπής.

«Ο Μάττι δεν ήξερε τι να κάνει με τον εαυτό του», διηγείται η μητέρα του. «Ήταν η πρώτη φορά που είδα τον γιο μου να μένει εντελώς άφωνος».

Όταν η εκπομπή πήγε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ο Μάττι απευθύνθηκε στον πρώην πρόεδρο με ένα μόνο αίτημα. «Ο Μάτι είπε, 'Μπορώ να σε αγγίξω;'. Και ο Τζίμι Κάρτερ απλά άπλωσε το χέρι του και τον αγκάλιασε», λέει η Τζένι.

Τα επόμενα χρόνια, ο Μάττι έκδωσε επτά βιβλία με ποιήματα και δοκίμια για την ειρήνη που έγιναν best seller, μεταξύ των οποίων και ένα, το «Just Peace», που γράφτηκε σε συνεργασία με τον Τζίμι Κάρτερ.

Ο Μάττι πέθανε τον Ιούνιο του 2004, σε ηλικία 13 ετών, σηματοδοτώντας το πρώιμο τέλος μίας ζωής που, σύμφωνα με τη μητέρα του, θα ήταν ακόμη συντομότερη αν δεν ήταν ο πρώην πρόεδρος,

«Αν δεν υπήρχε ο Τζίμι Κάρτερ, νομίζω ότι ο γιος μου θα τα είχε παρατήσει. Αντ' αυτού, έζησε μέχρι το 2004. Δεν πέρασε τον χρόνο του πεθαίνοντας, παρόλο που το σώμα του κατέρρεε. Έζησε κάθε στιγμή».

Ο Τζίμι Κάρτερ εκφώνησε τον επικήδειο του Μάτι, στον οποίο αποκάλεσε το αγόρι «το πιο εξαιρετικό άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ».

Μετά το θάνατο του γιου της, η Τζένι ίδρυσε ένα ίδρυμα που ονομάζεται Mattie J.T. Stepanek Foundation, το οποίο έχει ως στόχο να συνεχίσει την κληρονομιά του γιου της. Η ίδια είπε στο περιοδικό PEOPLE ότι διατηρούσε επαφή με τον Κάρτερ ακόμα και μετά τον θάνατο του Μάττι.

«[Ο Τζίμι Κάρτερ] μου έσωσε τη ζωή όταν χρειαζόμουν έναν λόγο για να σηκωθώ από το κρεβάτι», λέει. «Με στήριξε και μου έδωσε σκοπό και μου υπενθύμιζε συνεχώς ότι ο Μάτι ήταν άνθρωπος.

«Μου είπε: ''Ήρθε και έφυγε, αλλά η κληρονομιά του ζει μέσα από εσάς και αν της δώσετε αυτή την ανάσα και αυτό το βάθος, θα συνεχιστεί και μετά από εσάς''.»

Τον περασμένο Ιούνιο συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τον θάνατο του Μάττι. Τα χρόνια που μεσολάβησαν δεν πέρασαν χωρίς δυσκολίες για την Τζένι, η οποία πάσχει από την ίδια σπάνια μορφή μυϊκής δυστροφίας σε ενήλικες και διαγνώστηκε το 2015 με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου.

Οι πιθανότητες για την επιβίωσή της δεν ήταν ευνοϊκές, αν και οι μέρες της γίνονταν λίγο καλύτερες από τον ίδιο τον Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος απέκτησε αντίγραφο του προγράμματος χημειοθεραπείας της και την καλούσε κάθε πρωί πριν πάει για τη θεραπεία.

President Jimmy Carter, who also delivered a eulogy at the Funeral Mass for #MattieJTStepanek on June 28, 2004, @SCLaboureMD, greets Mattie’s mother, Jeni Stepanek, prior to the Mass. #MattieMatters pic.twitter.com/1yA2zAws8D