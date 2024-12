Θάνατος Τζίμι Κάρτερ: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον 39ο πρόεδρο των ΗΠΑ

Πέθανε αργά το βράδυ της Κυριακή (ώρα Ελάδας), ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ.

Ο Τζίμι Κάρτερ ήταν 100 ετών και πέθανε στο σπίτι του στο Πλέινς της Τζόρτζια, όπως έγινε γνωστό.

Άμεσα ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα πρόεδρο των ΗΠΑ και να πει ένα τελευταίο αντίο στον 39ο κατά σειρά ηγέτη της χώρας.

Μπιλ Κλίντον: Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ, που απεβίωσε χθες Κυριακή, «εργάστηκε ακούραστα για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ο - επίσης Δημοκρατικός - διάδοχός του στον Λευκό Οίκο Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του Χίλαρι Κλίντον, πρώην υπουργός Εξωτερικών και ατυχήσασα υποψήφια για την προεδρία το 2016. «Καθοδηγούμενος από την πίστη του, ο (σ.σ. πρώην) πρόεδρος Κάρτερ έζησε για να υπηρετεί άλλους—ως την τελευταία στιγμή» της ζωής του, ανέφερε το ζεύγος Κλίντον σε συλλυπητήριο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα,μετά τον θάνατο στο σπίτι του στην Τζόρτζια σε ηλικία 100 ετών του 39ου προέδρου των ΗΠΑ.

Hillary's and my statement on the passing of President Jimmy Carter: pic.twitter.com/SOgqTZUdi6 — Bill Clinton (@BillClinton) December 29, 2024

Ντόναλντ Τραμπ: Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής χθες Κυριακή στον Δημοκρατικό προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος ανακοινώθηκε ότι απεβίωσε στο σπίτι του στην Τζόρτζια σε ηλικία 100 ετών, κρίνοντας πως η χώρα του οφείλει «ευγνωμοσύνη» για τη μοναδική προεδρική θητεία του (1977-1981). «Οι προκλήσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος ο Τζίμι ως πρόεδρος ήρθαν σε κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας κι έκανε το παν εντός των δυνάμεών του για να βελτιώσει τη ζωή όλων των Αμερικανών. Για αυτό, του οφείλουμε όλοι ευγνωμοσύνη», ανέφερε ο 45ος και προσεχώς 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ σε μήνυμά του μέσω Truth Social για τον 39ο.

Τζο Μπάιντεν: Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ, που απεβίωσε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών στο σπίτι του στην Τζόρτζια, ήταν «άνδρας με αρχές, πίστη και ταπεινότητα», τόνισε ο απερχόμενος Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο. «Η Αμερική και ο κόσμος έχασαν έναν εξαιρετικό ηγέτη, πολιτικό και ανθρωπιστή», ανέφεραν ο νυν πρόεδρος και η σύζυγός του στην ανακοίνωση, αποτίνοντας φόρο τιμής σε αυτόν που «είχαν το προνόμιο να αποκαλούν αγαπητό φίλο». «Για όλους όσοι ψάχνουν τι σημαίνει να ζεις μια ζωή που έχει σκοπό και νόημα μελετήστε τον Τζίμι Κάρτερ, έναν άνθρωπο με αρχές, πίστη και ταπεινότητα», προστίθεται στο κείμενο.

When I look at Jimmy Carter, I see a man not only for our times, but for all times. A man who embodied the most fundamental human values we can never let slip away.



And while we may never see his likes again, we would all do well to try to be a little more like Jimmy Carter. pic.twitter.com/I0xDM05xmH — President Biden (@POTUS) December 30, 2024

Μπαράκ Ομπάμα: Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα τόνισε, αποτίνοντας φόρο τιμής στον Τζίμι Κάρτερ, που απεβίωσε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών, πως ο προκάτοχός του ήταν «αξιοσημείωτος άνθρωπος». Ο πρώην πρόεδρος Κάρτερ «έμαθε σε όλους και όλες μας τι πάει να πει το να ζεις με χάρη, με αξιοπρέπεια, με δικαιοσύνη και υπηρετώντας» τους άλλους, ανέφερε μέσω Medium ο πρώτος μαύρος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ (2009-2017).

President Carter taught all of us what it means to live a life of grace, dignity, justice, and service. Michelle and I send our thoughts and prayers to the Carter family, and everyone who loved and learned from this remarkable man. https://t.co/dZHL0Nu0Tj — Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2024

Τζορτζ Μπους: Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Τζορτζ Ου. Μπους έκρινε χθες Κυριακή πως όσα πέτυχε ο Δημοκρατικός προκάτοχός του Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος απεβίωσε νωρίτερα χθες στην Τζόρτζια σε ηλικία 100 ετών, «θα εμπνέουν γενιές Αμερικανών». Χαρακτηρίζοντας τον 39ο πρόεδρο των ΗΠΑ «άνδρα με βαθιές πεποιθήσεις» και «πιστό στην οικογένειά του, στην κοινότητά του και στην πατρίδα του», ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου από το 2001 ως το 2009 έκρινε πως «οι προσπάθειές του να αφήσει πίσω καλύτερο κόσμο δεν τέλειωσαν με την προεδρία του» από το 1977 ως το 1981.

STATEMENT BY PRESIDENT GEORGE W. BUSH ON PRESIDENT JAMES EARL CARTER, JR.

⁰"Laura and I send our heartfelt condolences to Jack, Chip, Jeff, Amy, and the entire Carter family.



“James Earl Carter, Jr., was a man of deeply held convictions. He was loyal to his family, his… pic.twitter.com/2hzebCyS4g — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) December 29, 2024

Βασιλιάς Κάρολος: «Ήταν αφοσιωμένος στην προώθηση της ειρήνης», γράφει στο μήνυμά του ο βασιλιάς Κάρολος, για τον θάνατο του Τζίμι Κάρτερ, το οποίο κοινοποίησε στην πλατφόρμα Χ, λέγοντας ότι το άκουσμα της είδησης συνοδεύτηκε από μεγάλη θλίψη από μέρους του.

A condolence message from The King to President Biden and the American people following the death of former US President Jimmy Carter. pic.twitter.com/EIZqj7MZeb — The Royal Family (@RoyalFamily) December 29, 2024

Εμανουέλ Μακρόν: Ο Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του αμερικανού πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ, που πέθανε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών, αφού μια ζωή «υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων» και «έδωσε ακούραστα αγώνα για την ειρήνη». «Η Γαλλία συγκινημένη σκέφτεται την οικογένειά του και τον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος στα αγγλικά και στα γαλλικά μέσω X.

Throughout his life, Jimmy Carter has been a steadfast advocate for the rights of the most vulnerable and has tirelessly fought for peace. France sends its heartfelt thoughts to his family and to the American people. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2024

Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι: Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ ελ Σίσι εξήρε τον «σημαντικό ρόλο» για την ειρήνη ανάμεσα στη χώρα του και το Ισραήλ του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ, αρχιτέκτονα των συμφωνιών του Καμπ Ντέιβιντ (1978), πρελούδιου της πρώτης συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και αραβικό κράτος, ο οποίος πέθανε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών. «Ο σημαντικός ρόλος του στην επίτευξη της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ θα παραμείνει χαραγμένος στα χρονικά της ιστορίας», ενώ το «ανθρωπιστικό του έργο» ενσαρκώνει τις «αρχές της αγάπης, της ειρήνης και της αδελφοσύνης», ανέφερε ο αρχηγός του αιγυπτιακού κράτους μέσω X.

Χοσέ Ραούλ Μουλίνο (πρόεδρος Παναμά): Ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο εξήρε τον ρόλο του αμερικανού πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ, που απεβίωσε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών, στην παράδοση στη χώρα του του ελέγχου της διώρυγας, που πρόσφατα ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να ανακτήσει. Απευθύνοντας συλλυπητήρια στην «οικογένειά του, στον λαό και στην κυβέρνηση των ΗΠΑ», ο κ. Μουλίνο σημείωσε μέσω X ότι «το πέρασμά του από τον Λευκό Οίκο σημαδεύτηκε από περίπλοκες στιγμές, κρίσιμες για τον Παναμά καθώς διαπραγματεύτηκε τις συμφωνίες Τορίχος-Κάρτερ το 1977,μ με τις οποίες έγιναν πραγματικότητα η μεταφορά (του ελέγχου) της διώρυγας σε παναμαϊκά χέρια και η πλήρης εθνική κυριαρχία της χώρας μας».

Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ: Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ διαβεβαίωσε πως οι Κουβανοί θυμούνται με «ευγνωμοσύνη» τον αμερικανό πρώην πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ λόγω των προσπαθειών που κατέβαλε προκειμένου να υπάρξει «βελτίωση των σχέσεων» ανάμεσα στις δυο χώρες. «Ο λαός μας θυμάται με ευγνωμοσύνη τις προσπάθειές του υπέρ της βελτίωσης των σχέσεων, τις επισκέψεις του στην Κούβα και τη δήλωσή του υπέρ της απελευθέρωσης των πέντε» κουβανών πρακτόρων που είχαν συλληφθεί το 1998 και καταδικαστεί για κατασκοπεία στις ΗΠΑ, εξήγησε ο κ. Ντίας-Κανέλ, πρώτος γραμματέας της κεντρικής επιτροπής του κομμουνιστικού κόμματος, μέσω X.

Σερ Κιρ Στάρμερ: Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απέτισε φόρο τιμής στη «δέσμευση υπέρ της ειρήνης» του αμερικανού πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ, που πέθανε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών, «όλη του τη ζωή», και την προσφορά «δεκαετιών υπηρεσίας σε άλλους». «Παρακινούμενος από την πίστη και τις βαθιές αξίες του, ο (πρώην) πρόεδρος Κάρτερ επανακαθόρισε την περίοδο μετά την προεδρία χάρη στην αξιοσημείωτη δέσμευσή του υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα του και στο εξωτερικό», σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός των Εργατικών, ενώ από την πλευρά του ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ υπογράμμισε πως ο εκλιπών «αφιέρωσε τη ζωή του στο έργο για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα «εγκάρδια συλλυπητήρια» κι απέτισε φόρο τιμής στον αμερικανό πρώην πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, που πέθανε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών, για τη υποστήριξη του αγώνα της χώρας του για «ελευθερία», με φόντο τον πόλεμο με τη Ρωσία, που οδεύει να κλείσει τρία χρόνια τον Φεβρουάριο. «Η καρδιά του βρισκόταν σθεναρά στο πλευρό μας στον συνεχιζόμενο αγώνα μας για ελευθερία» και «εκτιμάμε βαθιά την ακλόνητη δέσμευσή του στη χριστιανική πίστη και στις δημοκρατικές αξίες, όπως και την αταλάντευτη υποστήριξή του στην Ουκρανία έναντι της αδικαιολόγητης επίθεσης της Ρωσίας», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X.

Τζάστιν Τριντό: Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό απέτισε φόρο τιμής στον αμερικανό πρώην πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος πέθανε χθες Κυριακή στο σπίτι του σε ηλικία 100 ετών, τονίζοντας πως «υπηρέτησε άλλους στην πατρίδα του και στον κόσμο ολόκληρο όλη του ζωή». «Η κληρονομιά του Τζίμι Κάρτερ είναι αυτή της συμπόνιας, της ευγένειας, της ενσυναίσθησης και της σκληρής δουλειάς. Υπηρέτησε άλλους στην πατρίδα του και σε όλο τον κόσμο όλη του τη ζωή — και λάτρευε να το κάνει. Ήταν πάντα γενναιόδωρος στις συμβουλές του σ’ εμένα», σημείωσε ο κ. Τριντό μέσω X.

Jimmy Carter’s legacy is one of compassion, kindness, empathy, and hard work. He served others both at home and around the world his entire life — and he loved doing it. He was always thoughtful and generous with his advice to me.



My deepest condolences to the Carter family,… — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 29, 2024

Νικολάς Μαδούρο: Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απέτισε φόρο τιμής στον αμερικανό πρώην πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος απεβίωσε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών, χαρακτηρίζοντας τον άνθρωπο «της ειρήνης και του διαλόγου» κι εκφράζοντας «τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του». «Ο πρώην πρόεδρος Κάρτερ ήταν άνθρωπος με αποδεδειγμένη δέσμευση στην ειρήνη και τον διάλογο. Η συμβολή του σε παγκόσμια πολιτικά ζητήματα και η αφοσίωσή του στην ειρήνη αφήνουν ανεξίτηλο σημάδι στον κόσμο», ανέφερε ο κ. Μαδούρο.