Ο Τζέικ Τζίλενχαλ κυκλοφορεί το πρώτο του παιδικό βιβλίο- Για την υπέροχη σχέση των ανιψιών με τις θείες και τους θείους

Ο Τζέικ Τζίλενχαλ τιμά τις θείες και τους θείους του κόσμου με το πρώτο του παιδικό βιβλίο.

Την Πέμπτη, οι Feiwel and Friends και Macmillan Children's Publishing Group ανακοίνωσαν ότι θα εκδώσουν το πρώτο εικονογραφημένο βιβλίο του ηθοποιού «The Secret Society of Aunts and Uncles» (Η Μυστική εταιρεία των Θειών και των Θείων) στις 5 Σεπτεμβρίου 2023.

Το παιδικό βιβλίο, το οποίο έγραψε ο 41χρονος σταρ με την επί χρόνια συνεργάτιδα και φίλη του Γκρέτα Καρούζο, ακολουθεί τον 10χρονο Λίο, τον θείο του Μο και «μια μυστική κοινωνία αποφασισμένη να κάνει τη σχέση τους να ανθίσει».

Το βιβλίο θα περιλαμβάνει επίσης εικονογραφήσεις από τον βραβευμένο με το μετάλλιο Caldecott εικονογράφο Dan Santat.

Πρόκειται για «μια τρελή, μαγική περιπέτεια για το τι σημαίνει να έχεις θεία ή θείο - πώς μαθαίνουμε να κρατάμε ο ένας τον άλλον κοντά και πώς βρίσκουμε αγάπη στα πιο απλά πράγματα», αναφέρει μια σύνοψη του βιβλίου.

Ο Τζίλενχαλ είπε στο People ότι έγραψε αυτό το βιβλίο για τα ανίψια του «και για όλες τις ανιψιές, τους ανιψιούς, τους θείους και τις θείες εκεί έξω».

«Δεν λείπουν τα βιβλία για παιδιά σχετικά με τις σχέσεις τους με τους γονείς, τους παππούδες, τα αδέρφια, τους φίλους, τα πυροσβεστικά οχήματα της γειτονιάς, τις γάτες και τα πιστά σκυλιά… αλλά τι γίνεται με τις θείες και τους θείους;» είπε ο ηθοποιός.

«Ως ισόβιος ανιψιός και έμπειρος θείος, ήθελα να γράψω ένα βιβλίο που να ρίχνει φως στη μοναδική σχέση μεταξύ μιας θείας ή του θείου και της ανιψιάς ή του ανιψιού του και της άγνωστης (αλλά ουσιαστικής!) τέχνης της θείας και του θείου», είπε.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός πρόσθεσε ότι οι θείες και οι θείοι «έχουν μια μοναδική προοπτική» στους δεσμούς τους με τα ανίψια τους, που θεωρεί ότι είναι «λιγότερο αναγνωρισμένη» από αυτή της σχέσης γονέα-παιδιού.

«Οι γονείς μπορεί συχνά να τυφλωθούν από την απόλυτη γονική αγάπη και φτιάχνουν κανόνες που μερικές φορές εμποδίζουν τη διασκέδαση», είπε στο People.

«Το είδος της διασκέδασης που μπορούν να προσφέρουν οι θείοι και οι θείες, μαζί με ένα ασφαλές μέρος αγάπης, είναι αυτό που μπορεί κανείς να είναι ο εαυτός του».

Ερωτηθείς για τη συνεργασία με την καλύτερή του παιδική φίλη, ο Τζίλενχαλ αποκάλυψε ότι η ιδέα προήλθε από μια συζήτηση που είχαν οι δυο τους «για την τεράστια θετική επιρροή που είχαν οι θείοι και οι θείες μας όταν μεγαλώναμε».

Ως άμεση έμπνευση ανέφερε τη θεία της Καρούζο, Νάνσι.

«Ως νέα μαμά, ανυπομονώ το παιδί μου - και όλα τα παιδιά - να θυμούνται ότι πρέπει να αναζητούν στις θείες και τους θείους τους ένα ιδιαίτερο είδος αγάπης και ειλικρίνειας, και ποιος καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό από μια περιπέτεια στην Μυστική Εταιρεία για θείες και θείους;» έγραψε σε δήλωσή της η Καρούζο.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 5 Σεπτεμβρίου 2023.

Facebook Twitter

Με πληροφορίες του People