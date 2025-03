Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για τη διάλυση του υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα την Πέμπτη, δίνοντας εντολή στην υπουργό Παιδείας, Λίντα ΜακΜάχον, να προχωρήσει στη σταδιακή διάλυση του υπουργείου Παιδείας.

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως ένα «σημαντικό βήμα» για την επιστροφή του ελέγχου της εκπαίδευσης στις πολιτείες και τους γονείς. «Ακούγεται παράξενο, έτσι δεν είναι; Υπουργείο Παιδείας. Θα το καταργήσουμε», δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, όπου παρευρίσκονταν μαθητές.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, διευκρίνισε ότι το υπουργείο δεν θα καταργηθεί εντελώς, αλλά θα περιοριστεί σημαντικά. Ορισμένες βασικές λειτουργίες του θα παραμείνουν, όπως:

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, οι αλλαγές θα στοχεύσουν κυρίως στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς τις πολιτειακές κυβερνήσεις.

Η πλήρης κατάργηση του υπουργείου απαιτεί έγκριση από το Κογκρέσο, καθώς ιδρύθηκε το 1979 επί προεδρίας Τζίμι Κάρτερ. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα συναντήσει ισχυρή αντίσταση, κυρίως από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι αναμένεται να ασκήσουν βέτο σε οποιαδήποτε νομοθετική προσπάθεια πλήρους κατάργησής του.

Παρότι η Γερουσία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, η υπερψήφιση ενός τέτοιου μέτρου θα απαιτούσε 60 ψήφους – μια πρόκληση που καθιστά αβέβαιο το μέλλον της πρωτοβουλίας του Τραμπ.

BREAKING: US President Donald Trump signs executive order closing the US Department of Education.https://t.co/6IbbECwnCJ



📺 Sky 501, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6a6fieGXkE