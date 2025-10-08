Ο Τραμπ θέλει να αναμορφώσει τις πωλήσεις φαρμάκων - Εταιρεία που συνδέεται με τον γιο του επωφελείται

Στις αρχές Δεκεμβρίου, οι μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες των ΗΠΑ θα συναντηθούν στο Four Seasons του Georgetown με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, σε μια σύνοδο κορυφής με τίτλο «Future of Pharmaceuticals». Ο οικοδεσπότης είναι η BlinkRx, μια εταιρεία παράδοσης συνταγογραφούμενων φαρμάκων που έχει διορίσει τον Trump Jr. στο διοικητικό της συμβούλιο.

Η σύνοδος αναμένεται να κλείσει με δείπνο στο Executive Branch, το κλαμπ που δημιούργησε ο Τραμπ Τζούνιορ με στενούς φίλους του. Η εκδήλωση εγείρει ανησυχίες ότι η κυβέρνηση προωθεί εταιρείες με προσωπικούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ, παρά τις διαβεβαιώσεις για αμεροληψία.

Η BlinkRx υπόσχεται ότι μπορεί να βοηθήσει φαρμακευτικές εταιρείες να δημιουργήσουν πλατφόρμες άμεσης πώλησης στους ασθενείς σε μόλις 21 ημέρες, αξιοποιώντας τις πρωτοβουλίες του Trump για απευθείας πώληση φαρμάκων. Ο νέος ιστότοπος TrumpRx, που προγραμματίζεται να λειτουργήσει το 2026, θα κατευθύνει τους ασθενείς σε τέτοιους ιστότοπους.

Επικρίσεις και διασυνδέσεις με την οικογένεια Τραμπ

Ορισμένοι εκπρόσωποι φαρμακευτικών εταιρειών εξέφρασαν ανησυχία ότι η σύνοδος υποδηλώνει προτίμηση στη BlinkRx λόγω των δεσμών της με τον Τραμπ Τζούνιορ. Αν και οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η εκδήλωση δεν αφορά προώθηση υπηρεσιών, η συμμετοχή των μεγαλύτερων εταιρειών όπως Pfizer, Eli Lilly και Amgen, σε συνδυασμό με την εμπλοκή της 1789 Capital, εγείρει ερωτήματα για πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες που συνδέονται με κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Επιπλέον, η οικογένεια του υπουργού Εμπορίου Howard Lutnick φαίνεται να επωφελείται από τις μεταρρυθμίσεις στη φαρμακευτική αγορά, μέσω επενδύσεων στην Cantor Fitzgerald και σε εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα νέα μέτρα για τη «στροφή» της παραγωγής φαρμάκων στις ΗΠΑ. Η εμπλοκή της οικογένειας σε επιχειρηματικά συμφέροντα που εποπτεύει ο Lutnick προκάλεσε ανησυχίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, δήλωσε ότι «το πώς οι φαρμακευτικές εταιρείες θα επιτύχουν τις εξοικονομήσεις κόστους για τους Αμερικανούς ασθενείς μέσω του TrumpRx είναι αδιάφορο», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει προτίμηση προς τη BlinkRx. Παρά τις αμφιβολίες, η σύνοδος προγραμματίζεται να προσφέρει διάλογο μεταξύ κυβερνητικών αξιωματούχων, εταιρικών ηγετών και τεχνολογικών παραγόντων για την ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών και της καινοτομίας στις επιστήμες της ζωής.

