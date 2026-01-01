Ζελένσκι: «Η συμφωνία ειρήνης είναι έτοιμη κατά το 90%, αυτό το 10% περιέχει τα πάντα»

Η συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία «είναι έτοιμη κατά το 90%, μένει το 10%», διαβεβαιώνει τους συμπατριώτες του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο χθεσινό διάγγελμά του με ευχές για το νέο έτος, ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι αυτό το 10% που μένει, θα κρίνει «τα πάντα, στην πραγματικότητα».

«Η συμφωνία ειρήνης είναι έτοιμη κατά το 90%. Απομένει 10% (...) Αυτό το 10% περιέχει τα πάντα, στην πραγματικότητα. Αυτό το 10% θα κρίνει την τύχη της ειρήνης, την τύχη της Ουκρανίας και της Ευρώπης», ανέφερε στο διάγγελμα που δημοσιοποίησε μέσω Telegram και μέσω X. «10% για να σωθούν εκατομμύρια ζωές», τόνισε.

Για ακόμη μία φορά, τόνισε πως η Ουκρανία επιθυμεί και στοχεύει στο τέλος του πολέμου, αλλά δεν θα δεχτεί να κλείσει συμφωνία με «οποιοδήποτε τίμημα», επιμένοντας πως η όποια συμφωνία πρέπει να συμπεριλαμβάνει σθεναρές εγγυήσεις ασφαλείας, για την αποτροπή νέας εισβολής της Ρωσίας.

Το «αγκάθι» στη σύναψη συμφωνίας και η επιφυλάξεις Ζελένσκι

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να συρράψει συμφωνία ειρήνης λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις και τη Μόσχα και το Κίεβο με το ζήτημα των ανατολικών περιφερειών, να παραμένει «αγκάθι», καθώς ο ρωσικός στρατός κατέχει περί το 19% της ουκρανικής επικράτειας.

Από τη μεριά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την προσάρτηση του Ντονμπάς, δυο περιφερειών όπου βρίσκονται ορυχεία, μεταλλεία και βιομηχανίες στην ανατολική Ουκρανία, καθώς κι άλλες δύο ακόμη.

Για τον Ζελένσκι όμως, η Μόσχα δεν θα σταματούσε στο Ντονμπάς αν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αποσύρονταν από το ανατολικό μέτωπο.

«"Αποσυρθείτε από το Ντονμπάς κι όλα θα τελειώσουν". Έτσι ακούγεται η απάτη όταν μεταφράζεται από τα ρωσικά -- στα ουκρανικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά και, στην πραγματικότητα, σε κάθε γλώσσα του κόσμου», πρόσθεσε ο Ζελένσκι στο διάγγελμά του.