Από την πλατεία Συντάγματος έως το Ρίο ντε Τζανέιρο – Πώς υποδέχθηκε ο πλανήτης το 2026

Με πυροτεχνήματα, μουσική και πρωταγωνιστές τους αγρότες που παρέμειναν στα μπλόκα τους, η Ελλάδα καλωσόρισε το νέο έτος.

Την ίδια ώρα, εικόνες από τα φαντασμαγορικά σόου σε Βραζιλία, Παρίσι και Κίνα μονοπωλούν το ενδιαφέρον, με πιο εντυπωσιακό, το «μεγαλύτερο πάρτι της Πρωτοχρονιάς» στην Κοπακαμπάνα.

Πρωτοχρονιά στην Αθήνα

Στο Σύνταγμα, η Αθήνα υποδέχθηκε το 2026 με τη Ρένα Μόρφη και τον Κωστή Μαραβέγια. Όσοι βρέθηκαν στο Πεδίον του Άρεως άλλαξαν χρόνο με την Ελένη Φουρέιρα, ενώ στο Πάρκο Τρίτση τη σκυτάλη πήρε η Κλαυδία.

Παρά τον παγετό, η Θεσσαλονίκη γιόρτασε κανονικά την έλευση του νέου έτους με πυροτεχνήματα και λαμπερά events.

Facebook Twitter Πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη / Eurokinissi

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα

Οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα υποδέχθηκαν το 2026 πάνω στα τρακτέρ τους, με πυροτεχνήματα και ευχές για τη νέα χρονιά.

Από το πρωί της παραμονής, αγρότες στη Μαγνησία, ντύθηκαν Άγιοι Βασίληδες μοίρασαν δώρα στα παιδιά των εκδρομέων που περνούσαν από το μπλόκο. Κλειστό παρέμεινε το σημείο στον κόμβο του Μαρτίνου. Το βράδυ, γιόρτασαν τη νέα χρονιά από τα τρακτέρ τους, πολλοί από αυτούς έχοντας τις οικογένειές τους στο πλευρό τους.

Η Εύβοια καλωσόρισε το 2026 στα λευκά, με το χιόνι να δημιουργεί ένα μοναδικό τοπίο για ντόπιους και εκδρομείς.

Στην Πάτρα ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το καρναβάλι, με τα απογευματινά πάρτι να διακόπτονται μόνο για λίγες ώρες και τον περισσότερο κόσμο να επιστρέφει, μετά την αλλαγή του χρόνου, στα κέντρα διασκέδασης.Η καταρρακτώδης βροχή στο Ηράκλειο δεν πτόησε τον κόσμο, ενώ παρά τον παγετό, ενώ και στη Λαμία, οι πολίτες καλωσόρισαν τη νέα χρονιά με πυροτεχνήματα και εκδηλώσεις.

Πρωτοχρονιά στον κόσμο

Μοναδικές εικόνες έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Στην παραλία Κοπακαμπάνα του Ρίο ντε Τζανέιρο, πλήθος κόσμου απαθανατίστηκε να απολαμβάνει τα πυροτεχνήματα που στόλισαν τον ουρανό, με την έλευση του 2026.

Περισσότερα από δύο εκατομμύρια άτομα συγκεντρώθηκαν στο μεγαλύτερο πάρτι της Πρωτοχρονιάς στον κόσμο.

Fireworks light up the sky above Rio de Janeiro's Copacabana Beach as more than two million people were expected to gather for what authorities have called the world's biggest New Year's Eve party pic.twitter.com/FKCBZg40b9 — AFP News Agency (@AFP) January 1, 2026

Το Κιριμπάτι έγινε η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το νέο έτος!

Εντυπωσιακές είναι για ακόμη μια φορά οι εικόνες που έρχονται από τους εορτασμούς στο Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο.

Facebook Twitter Πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό του Λονδίνου κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς. Ημερομηνία φωτογραφίας: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026. (Φωτογραφία: Jamie Lashmar/PA Images μέσω Getty Images)

🎆 WATCH: London’s 2026 New Year’s fireworks pic.twitter.com/f5Qxf9HcyK — Politics UK (@PolitlcsUK) January 1, 2026

PARIS SPARKLES FOR 2026 🇫🇷💫



LOOK: Fireworks explode in the sky over the Arc de Triomphe, on the Place de l'Etoile, in central Paris, to celebrate the New Year, just after midnight on January 1, 2026. | 📷: Alain Jocard/AFP pic.twitter.com/4uL8JXGHAI — Inquirer (@inquirerdotnet) January 1, 2026

Εντυπωσιακό ήταν και το σόου πυροτεχνημάτων στο λιμάνι του Σίδνεϊ.

Καθώς τα φώτα κατά μήκος των όχθεων του ποταμού Λιανγκτζιάνγκ στο Τσονγκτσίνγκ της Κίνας χαμηλώνουν, 8.000 drones υψώνονται σαν αστέρια, αποκαλύπτοντας το πιο εντυπωσιακό προοίμιο της πόλης για τον ερχομό της Πρωτοχρονιάς.

As the lights along #Chongqing’s Liangjiang Riverbanks dim, 8,000 drones rise like stars, unveiling the city’s most dazzling prelude to the New Year.



With light as the pen and river mist as the ink, this is more than a tech spectacle—it’s Chongqing’s most romantic invitation to… pic.twitter.com/vb23OtBRDJ — Bridging News (@BridgingNews_) January 1, 2026

Πλήθη γέμισαν και τους δρόμους της Times Square με την ευκαιρία να ζήσουν τη μαγεία της Πρωτοχρονιάς.

LE SSERAFIM performing "CRAZY" + "SPAGHETTI" at Times Square for ‘New Year's Eve Rockin' Eve’!



ROCKIN EVE WITH LE SSERAFIM

HAPPY 2026 WITH FIMMIES#LE_SSERAFIM_New_Year_RockinEve #LE_SSERAFIM #르세라핌 #RockinEve

pic.twitter.com/VzSKXZXjvP — le sserafim pics (@sserapics) January 1, 2026