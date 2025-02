Ο Τραμπ καταργεί τα χάρτινα καλαμάκια: «Πίσω στο πλαστικό!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να υπογράψει νέο εκτελεστικό διάταγμα, αυτή τη φορά, για να καταργήσει τα χάρτινα καλαμάκια στις ΗΠΑ.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Θα υπογράψω εκτελεστικό διάταγμα την επόμενη εβδομάδα, με το οποίο θα τερματίζεται η γελοία προσπάθεια του Μπάιντεν για χάρτινα καλαμάκια, τα οποία δεν λειτουργούν. Πίσω στο πλαστικό!».

I will be signing an Executive Order next week ending the ridiculous Biden push for Paper Straws, which don’t work. BACK TO PLASTIC!



Donald Trump Truth Social Post 10:12 AM EST 02/07/25