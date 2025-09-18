ΔΙΕΘΝΗ
Σορός 15χρονης βρέθηκε σε Tesla του τραγουδιστή D4vd

Η σορός εντοπίστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν η αστυνομία κλήθηκε σε χώρο φύλαξης οχημάτων στο Χόλιγουντ λόγω έντονης δυσοσμίας που αναδυόταν από το Tesla

Σορός 15χρονης βρέθηκε σε Tesla του τραγουδιστή D4vd
Josh Brasted / FilmMagic via Getty Images file
Οι αρχές του Λος Άντζελες ταυτοποίησαν την σορό που εντοπίστηκε σε όχημα του τραγουδιστή D4vd (David Anthony Burke), το οποίο είχε κατασχεθεί και βρισκόταν σε μάντρα οχημάτων, ως εκείνη της 15χρονης Σελέστε Ρίβας.

Η ανήλικη ταυτοποιήθηκε μέσω ιατροδικαστικών εξετάσεων, σύμφωνα με το NBC Los Angeles. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της κομητείας δεν έχει ακόμη καθορίσει την αιτία θανάτου.

Η Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) ανακοίνωσε ότι «δεν υπάρχει προς το παρόν χαρακτηρισμός εγκλήματος από τον ιατροδικαστή ως προς τον τρόπο ή το μέσο θανάτου», προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν ύποπτοι σε αυτή τη φάση.

Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ριβερσάιντ επιβεβαίωσε ότι η Ρίβας είχε δηλωθεί αγνοούμενη στην περιοχή του Lake Elsinore. Αργότερα διευκρίνισε ότι το LAPD είναι η αρμόδια υπηρεσία για την υπόθεση, ζητώντας συγγνώμη για προηγούμενη ανακοίνωση στην οποία χαρακτήριζε την έρευνα ανθρωποκτονία.

Η σορός εντοπίστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν η αστυνομία κλήθηκε σε χώρο φύλαξης οχημάτων στο Χόλιγουντ λόγω έντονης δυσοσμίας που αναδυόταν από το Tesla. Το αυτοκίνητο είχε ρυμουλκηθεί μετά από αναφορά ότι ήταν εγκαταλελειμμένο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία, η ανήλικη φορούσε tube top, μαύρο κολάν, βραχιόλι από κίτρινο μέταλλο και σκουλαρίκια-καρφάκια. Είχε μαύρα σπαστά μαλλιά και βάρος περίπου 32 κιλά. Οι αρχές ανέφεραν ότι τα λείψανα δεν ήταν ακέραια και ότι ο θάνατός της είχε επέλθει αρκετό καιρό πριν τον εντοπισμό.

Εκπρόσωπος του D4vd δήλωσε ότι ο καλλιτέχνης ενημερώθηκε για το περιστατικό και «συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές». Τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η υπόθεση, ο τραγουδιστής του «Romantic Homicide» βρισκόταν σε περιοδεία (Withered World Tour). Η προγραμματισμένη εμφάνιση του στη Σιάτλ την Τετάρτη ακυρώθηκε.

Με πληροφορίες από NBC News

