Ο Ροντ Στιούαρτ έφτιαξε μόνος τις λακκούβες κοντά στο σπίτι του: «Δεν μπορεί να φτάσει η Φεράρι μου»

Ο Ροντ Στιούαρτ αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του προκειμένου να φτιάξει τις λακκούβες κοντά στο σπίτι του στο Έσσεξ.

Ο 77χρονος τραγουδιστής δημοσίευσε δυο βίντεο στο Instagram, όπου φαίνεται μαζί με ένα συνεργείο να επισκευάζει τις λακκούβες. «Το να δουλεύεις για τα προς το ζην και να γεμίζεις τρύπες, κάνει καλό στην ψυχή!», έγραψε στη λεζάντα.

Στο πρώτο βίντεο, ο τραγουδιστής κρατάει ένα φτυάρι και σκάβει, ενώ λέει: «Επισκευάζω τον δρόμο όπου μένω, επειδή κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να το κάνει».

Στο επόμενο βίντεο, δείχνε τις αμέτρητες λακκούβες και εξηγεί με λεπτομέρειες γιατί αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος την επισκευή τους.

«Τις προάλλες υπήρχε ένα ασθενοφόρο με σκασμένο λάστιχο», λέει στο βίντεο. «Η Φεράρι μου δεν μπορεί καν να φτάσει εδώ. Αυτή είναι η κατάσταση του δρόμου κοντά στο σημείο που μένω στο Χάρλοου και είναι έτσι εδώ και χρόνια, οπότε με τα παιδιά σκεφτήκαμε να έρθουμε και να το κάνουμε μόνοι μας».

Πολλοί φανς του έσπευσαν να τον υποστηρίξουν, με έναν χρήστη του Twitter να γράφει, «Ναι... αυτός είναι πραγματικά ο Σερ Ροντ Στιούαρτ... πόσοι ροκ σταρ και διάσημοι θα έρχονταν να φτιάξουν έναν δρόμο επειδή το συμβούλιο δεν μπορεί; Μπράβο».

Οι κόρες του, Κίμπερλι και Ρούμπι σχολίασαν βάζοντας emojis με καρδιές, ενώ άλλος θαυμαστής τον παρακάλεσε να μην τραυματιστεί καθώς είχε εισιτήρια για τη συναυλία του τον Ιούνιο.

yes...this really is Sir Rod Stewart...how many rockstars and celebrities would turn up and fix a road because the council couldnt?..well done Sir.❤️ pic.twitter.com/NuWf4gUu7k