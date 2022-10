Ο Ρίσι Σούνακ το ανακοίνωσε: Διεκδικεί την πρωθυπουργία της Βρετανίας

Ο Ρίσι Σούνακ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, ανακοίνωσε επίσημα ότι διεκδικεί να διαδεχθεί την Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία.

«Η Βρετανία είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά αντιμετωπίζουμε μια βαθιά οικονομική κρίση», έγραψε στο Twitter. «Για αυτό τον λόγο είμαι υποψήφιος για την ηγεσία των Συντηρητικών και προκειμένου να γίνω ο επόμενος πρωθυπουργός», συμπλήρωσε.

Τον Σεπτέμβριο ο Ρίσι Σούνακ ηττήθηκε από την Λιζ Τρας, στην ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη των Συντηρητικών, για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον.

Πριν καν ανακοινώσει και επίσημα σήμερα ότι θα είναι υποψήφιος, ο Σούνακ είχε συγκεντρώσει μεγαλύτερη στήριξη από τους βουλευτές των Τόρις σε σύγκριση με τους αντιπάλους του, αναφέρει το Reuters. Την πρώην υπουργό Άμυνας Πένι Μόρντοντ- η μόνη που έως τώρα είχε ανακοινώσει ότι μπαίνει στην «κούρσα» για την πρωθυπουργία- και τον Μπόρις Τζόνσον ο οποίος επιχειρεί μια επάνοδο, δίχως να το έχει δηλώσει ακόμη επίσημα.

Η παραίτηση του Σούνακ από τη θέση του υπουργού Οικονομικών τον περασμένο Ιούλιο συνέδραμε στην «ανταρσία» που ακολούθησε και τελικά έριξε την κυβέρνηση του Τζόνσον.

«Θα υπάρχει ακεραιότητα, επαγγελματισμός και λογοδοσία σε κάθε επίπεδο της κυβέρνησης που θα είμαι επικεφαλής και θα δουλεύω καθημερινά για να γίνει η δουλειά. Σας ζητώ την ευκαιρία να βοηθήσω να διορθωθούν τα προβλήματά μας», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του, στην οποία σημείωνε ότι ως υπουργός «βοήθησα την οικονομία της χώρας σε δύσκολες εποχές».

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK