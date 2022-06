«Μην παραπονιέσαι, μην εξηγείς»: Το μυστικό επιτυχίας της βασίλισσας Ελισάβετ είναι μια φράση

Στα 70 χρόνια βασιλείας της, η βασίλισσα Ελισάβετ έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 100 χώρες, κατέχει πάνω από 30 σκυλάκια ράτσας κόργκι και έχει συναντήσει 14 Αμερικανούς προέδρους. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ: να παραπονεθεί.

«Η απουσία προσωπικής έντασης ήταν αναμφισβήτητα το μυστικό επιτυχίας της Ελισάβετ Β'», εξηγεί η Τρέισι Μπόρμαν, συγγραφέας του βιβλίου «Crown & Sceptre: A New History of the British Monarchy».

«Λένε πως "η καρδιά των βασιλιάδων είναι άγνωστη". Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ελισάβετ, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς βασιλείας της κρατούσε τα χαρτιά της κλειστά», συνεχίζει.

«Είναι ειρωνεία που σε μια εποχή μαζικής επικοινωνίας, έχουμε καταγεγραμμένες λιγότερες προσωπικές απόψεις και συναισθήματα της βασίλισσας σε σχέση με εκείνες των προκατόχων της. Γνωρίζουμε ότι της αρέσουν οι ιπποδρομίες και τα κόργκι, ότι περνάει τα καλοκαίρια της στο Μπαλμόραλ και τα Χριστούγεννα στο Σάντρινγκχαμ. Αλλά τα λόγια της είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου έργο άλλων».

Facebook Twitter Η βασίλισσα Ελισάβετ με μέλη της βασιλικής οικογένειας, στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, τον Ιούνιο του 2018. Φωτ: EPA/STRINGER

Η σιωπηλή προσέγγιση της βασίλισσας στη δημόσια ζωή προέρχεται από το ανεπίσημο βασιλικό μότο «ποτέ μην παραπονιέσαι, ποτέ μην εξηγείς».

Θεωρείται ότι προήλθε από τον Βρετανό πρωθυπουργό του 19ου αιώνα Μπέντζαμιν Ντισραέλι, υιοθετήθηκε από την αείμνηστη μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ, την Βασιλομήτωρ, και τώρα είναι το μάντρα της βασιλικής οικογένειας για αμφιλεγόμενα δημόσια θέματα.

Facebook Twitter «Πραγματικά φτάνει το "ποτέ μην παραπονιέσαι" στα άκρα. Δεν μπορείς παρά να τη θαυμάζεις, είτε συμπαθείς την βασιλική οικογένεια, είτε όχι». Φωτ: EPA/STRINGER UK OUT

Τα τελευταία χρόνια, αυτή η στωική προσέγγιση δοκιμάστηκε σοβαρά από την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να παραιτηθούν από τα βασιλικά καθήκοντα και να μιλήσουν στην Όπρα Γουίνφρεϊ ανοιχτά για την ζωή τους.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Κάρολος έχουν επίσης σταδιακά χαλαρώσει το «ποτέ μην εξηγείς» με τον δικό τους τρόπο - κυρίως μετά την αμφιλεγόμενη περιοδεία του Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στην Καραϊβική στις αρχές του έτους.

Ωστόσο, το «ποτέ μην παραπονιέσαι» παραμένει σταθερό ως κατευθυντήρια αρχή της βασίλισσας Ελισάβετ, ανεξάρτητα από τα ευρύτερα γεγονότα γύρω από την οικογένειά της και τα προβλήματα υγείας, που περιόρισαν τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της.

Facebook Twitter Η βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας σε φωτογραφία του 1968 με τον πρίγκιπα Φίλιππο και τα παιδιά τους. Φωτ: EPA PHOTO-PA UK OUT

«Αυτή η στωικότητα έρχεται σε αντίθεση με ανθρώπους όπως ο Χάρι και η Μέγκαν», εξηγεί η καθηγήτρια Πολίν Μακλάραν από το Royal Holloway University του Λονδίνου.

«Είναι ένας από τους λόγους που την θαυμάζουν τόσο πολύ. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι μια 96χρονη εξακολουθεί να βγαίνει και να κάνει εμφανίσεις, παρόλο που γνωρίζουμε ότι πολλές φορές πονάει πολύ. Εξακολουθεί να βγαίνει για να χαμογελάσει, να φορέσει τα ρούχα της και να καθησυχάσει τους πάντες. Είναι όντως εκπληκτικό», προσθέτει.

«Πραγματικά φτάνει το "ποτέ μην παραπονιέσαι" στα άκρα. Δεν μπορείς παρά να τη θαυμάζεις, είτε συμπαθείς την βασιλική οικογένεια, είτε όχι», λέει.

Facebook Twitter Φωτογραφία του 1982 από την βάπτιση του πρίγκιπα Ουίλιαμ, με την Βασιλομήτωρ και τον πρίγκηπα Καρολο. Φωτ: EPA PHOTO PA FILES/STR/fob

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η βασίλισσα Ελισάβετ δεν παίρνει θέση όταν θελήσει. Τον Μάρτιο, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Ουκρανίας κατά τη συνάντησή της με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Και στο άνοιγμα του Κοινοβουλίου το 2017, φόρεσε ένα μπλε καπέλο με κίτρινα λουλούδια, που παρέπεμπε στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στείλει μήνυμα υποστήριξής προς την κυβέρνηση μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει.

«Δεν την ακούς να εκφράζει ακραία χαρά ή ακραία αναστάτωση», λέει η Μακλάραν. «Φροντίζει να μην αναλώνει πολύ τον εαυτό της. Αυτό υπήρξε μια πολύ καλή στρατηγική, διότι σήμαινε ότι οι άνθρωποι μπορούν να δουν ό,τι θέλουν στη συμπεριφορά της και να ταυτιστούν μαζί της».