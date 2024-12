Ο ΠΟΥ καταδικάζει τις επιθέσεις του Ισραήλ στα νοσοκομεία της Γάζας

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, καταδίκασε τη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον νοσοκομείων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη σύλληψη του διευθυντή ενός από τα τελευταία λειτουργικά νοσοκομεία στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους ενώθηκε με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τον Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, τον διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη βόρεια Γάζα, στο οποίο εισέβαλαν οι ισραηλινές δυνάμεις την περασμένη εβδομάδα.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι ο Χουσάμ Αμπού Σαφίγια ήταν μεταξύ των δεκάδων υπαλλήλων που ο ισραηλινός στρατός συνέλαβαν για ανάκριση, κατά τη βίαιη εκκένωση του νοσοκομείου. Το Ισραήλ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το Καμάλ Αντουάν είναι προπύργιο της Χαμάς όπου δρουν μαχητές. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) επιβεβαίωσε ότι ο Αμπού Σαφίγια συνελήφθη στη Γάζα για ανάκριση «σχετικά με ύποπτη στρατιωτική δραστηριότητα».

Χθες, Κυριακή (29/12), οι IDF δήλωσαν ότι μετέφεραν περίπου 240 Παλαιστίνιους που κρατούνταν στο νοσοκομείο στο ισραηλινό έδαφος, αλλά δεν ήταν άμεσα σαφές αν ο Χουσάμ Αμπού Σαφίγια ήταν μεταξύ αυτών. Οι IDF δεν απάντησαν αμέσως σε σημερινό αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την τύχη του.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, ο επικεφαλής του ΠΟΥ ανέφερε ότι δύο νοσοκομεία στην πόλη της Γάζας, το αλ-Άχλι και το αλ-Ουάφα, έγιναν στόχος επιθέσεων, καταδικάζοντας αυτό που περιέγραψε ως μετατροπή των νοσοκομείων σε «πεδία μάχης».

Hospitals in #Gaza have once again become battlegrounds and the health system is under severe threat.



Kamal Adwan Hospital in northern #Gaza is out of service — following the raid, forced patient and staff evacuation and the detention of its director, Dr Hussam Abu Safiya two…