ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο πιο καταζητούμενος τρομοκράτης του FBI βρέθηκε μετά από 21 χρόνια σε καλύβα στην Ουαλία

Μετά από 21 χρόνια φυγής, ο καταζητούμενος «διπλός βομβιστής» του FBI συνελήφθη στην Ουαλία. Τώρα κρίνεται αν θα εκδοθεί στις ΗΠΑ για δίκη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο πιο καταζητούμενος τρομοκράτης του FBI βρέθηκε μετά από 21 χρόνια σε καλύβα στην Ουαλία Facebook Twitter
0

Μετά από δύο δεκαετίες μυστηρίου, ένας από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Ο Ντάνιελ Αντρέας Σαν Ντιέγκο, ύποπτος για δύο βομβιστικές επιθέσεις το 2003 στην Καλιφόρνια, συνελήφθη το 2024 σε ένα απομονωμένο αγροτόσπιτο στη βόρεια Ουαλία, όπου ζούσε με το ψευδώνυμο Danny Webb.

Ο 47χρονος πλέον Σαν Ντιέγκο θεωρείται από το FBI στενά συνδεδεμένος με ακραίες οργανώσεις υπεράσπισης των ζώων. Εναντίον του εκκρεμούν βαριές κατηγορίες για «κακόβουλη καταστροφή με εκρηκτικά», μετά από δύο επιθέσεις σε εταιρείες βιοτεχνολογίας και διατροφής στο Σαν Φρανσίσκο. Οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν θύματα, όμως στόχευαν να πλήξουν τις εταιρείες για τις σχέσεις τους με πειράματα σε ζώα.

Το FBI τον είχε τοποθετήσει στη λίστα των πιο καταζητούμενων τρομοκρατών, προσφέροντας αμοιβή 250.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Ήταν μάλιστα ο πρώτος Αμερικανός γεννημένος και μεγαλωμένος στις ΗΠΑ που εντάχθηκε στη συγκεκριμένη λίστα.

Οι «χαμένες ευκαιρίες»

Πρώην πράκτορες του FBI αποκαλύπτουν σήμερα ότι υπήρξαν αρκετές στιγμές που θα μπορούσε να είχε συλληφθεί. Το 2003, σε μια καταδίωξη 65 μιλίων (104 χλμ.) μέσα στην ώρα αιχμής, ο Σαν Ντιέγκο κατάφερε να ξεφύγει αφήνοντας το αυτοκίνητό του με τη μηχανή αναμμένη στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο. Όταν οι πράκτορες έκαναν έρευνα στο όχημα, βρήκαν ένα ολόκληρο «εργαστήριο κατασκευής βομβών» στον χώρο αποσκευών.

«Ήταν ό,τι κάθε ερευνητής θα ήθελε να βρει. Αν το ξέραμε νωρίτερα, θα είχε συλληφθεί εκείνες τις ημέρες», ανέφερε πρώην ειδικός πράκτορας με 33 χρόνια υπηρεσίας.

Ωστόσο, οι ανώτεροι τότε δίστασαν να δώσουν εντολή για άμεση σύλληψη, ελπίζοντας ότι ο ύποπτος θα τους οδηγούσε σε άλλα μέλη του εξτρεμιστικού δικτύου. Το αποτέλεσμα; Ο Σαν Ντιέγκο εξαφανίστηκε «στον αέρα» και για 21 χρόνια δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του.

Από το Σαν Φρανσίσκο στην Ουαλία

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε το φθινόπωρο του 2024. Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας (NCA), σε συνεργασία με την αντιτρομοκρατική, εντόπισε τον Σαν Ντιέγκο σε μια απομονωμένη κοιλάδα στην Ουαλία. Ζούσε σε καλύβα στην περιοχή Conwy Valley, κοντά στην πόλη Llanrwst, παριστάνοντας τον απομονωμένο εργάτη με νέο όνομα.

Οι αρχές πιστεύουν ότι δεν έδρασε μόνος του. «Δεν ήταν πράκτορας κατασκοπείας τύπου Jason Bourne. Σίγουρα είχε βοήθεια», σχολίασε πρώην αξιωματικός του FBI.

Αυτήν την εβδομάδα ξεκινά στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο η πενθήμερη διαδικασία για την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα αποφασιστεί αν θα σταλεί πίσω για να δικαστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Σήμερα κρατείται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Belmarsh και έχει αρνηθεί να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Αν εκδοθεί, θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές ποινές που αφορούν τρομοκρατία και χρήση εκρηκτικών. 

Ο διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ρέι, δήλωσε μετά τη σύλληψη: «Η υπόθεση του Ντάνιελ Σαν Ντιέγκο αποδεικνύει ότι, όσος χρόνος κι αν περάσει, το FBI θα σας βρει και θα σας οδηγήσει στη δικαιοσύνη». 

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Βόμβα» από τον πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ: Ο Τραμπ ήταν πληροφοριοδότης του FBI στην υπόθεση Έπσταϊν

Διεθνή / «Βόμβα» από τον πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ: Ο Τραμπ ήταν πληροφοριοδότης του FBI στην υπόθεση Έπσταϊν

Ο Μάικ Τζόνσον ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ υπήρξε πληροφοριοδότης του FBI στην υπόθεση Έπσταϊν, ενώ επιζώσες ετοιμάζουν λίστα πελατών και η Βουλή αποκαλύπτει 30.000 έγγραφα
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα αρχεία για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Διεθνή / ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα αρχεία για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Οι 230.000 σελίδες των αρχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες προέρχονται κυρίως από την έρευνα του FBI για τα ταξίδια στο εξωτερικό του φερόμενου ως δολοφόνου του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ή ακόμη την κατάθεση συγκρατουμένου του
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κάρλο Ακούτις: Πώς γίνεται κάποιος άγιος – και πώς ο πρώτος millennial άγιος το κατάφερε

Διεθνή / Κάρλο Ακούτις: Πώς γίνεται κάποιος άγιος – και πώς ο πρώτος millennial άγιος το κατάφερε

Ο 15χρονος Κάρολο Ακούτις, που πέθανε από λευχαιμία το 2006, αγιοκατατάχθηκε από τον Πάπα Λέοντα. Ακολουθώντας όλα τα στάδια της Καθολικής Εκκλησίας, έγινε ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials
LIFO NEWSROOM
Χάος στο Λονδίνο: 425 συλλήψεις σε διαδήλωση υπέρ της Palestine Action – «Μας χτυπούσαν, μας έφτυναν» λέει η αστυνομία

Διεθνή / Χάος στο Λονδίνο: 425 συλλήψεις σε διαδήλωση υπέρ της Palestine Action – «Μας χτυπούσαν, μας έφτυναν» λέει η αστυνομία

Η αστυνομία καταγγέλλει βία και οι διαδηλωτές μιλούν για καταστολή - Το πρώτο κύμα συλλήψεων σημειώθηκε μόλις 12 λεπτά μετά την επίσημη έναρξη της πορείας
LIFO NEWSROOM
Φωτιά στο κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο: Ο μεγαλύτερος ρωσικός αεροπορικός βομβαρδισμός από την αρχή του πολέμου

Διεθνή / Φωτιά στο κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο: Ο μεγαλύτερος ρωσικός αεροπορικός βομβαρδισμός από την αρχή του πολέμου

Πέρα από την πρωτεύουσα, εκρήξεις συγκλόνισαν την κεντρική πόλη Κρεμεντσούκ, όπου σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, καθώς και την Κριβίι Ριχ, στόχος χτυπημάτων σε υποδομές μεταφορών και πόλης
LIFO NEWSROOM
Ο «influencer του Θεού» γίνεται ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials

Διεθνή / Ο «influencer του Θεού» γίνεται ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials

Ο Ακούτις, που πέθανε από λευχαιμία σε ηλικία μόλις 15 ετών, είχε γίνει γνωστός για την αγάπη του στην τεχνολογία και ιδιαίτερα για τη δημιουργία ιστοσελίδων που κατέγραφαν «θαύματα» με σκοπό τη διάδοση της καθολικής διδασκαλία
LIFO NEWSROOM
«Ένα φλιτζάνι ρύζι τη μέρα»: 15.000 παιδιά σε κρίση υποσιτισμού μόνο σε έναν μήνα στη Γάζα, λέει η UNICEF

Διεθνή / «Ένα φλιτζάνι ρύζι τη μέρα»: 15.000 παιδιά σε κρίση υποσιτισμού μόνο σε έναν μήνα στη Γάζα, λέει η UNICEF

Η UNICEF προειδοποιεί για λιμό, με πάνω από 15.000 παιδιά να υποσιτίζονται σε έναν μόνο μήνα. Οι εικόνες πείνας και οι προετοιμασίες για νέα ισραηλινή επίθεση προκαλούν παγκόσμια ανησυχία
LIFO NEWSROOM
 
 