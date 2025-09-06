ΔΙΕΘΝΗ

«Βόμβα» από τον πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ: Ο Τραμπ ήταν πληροφοριοδότης του FBI στην υπόθεση Έπσταϊν

Ο Μάικ Τζόνσον ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ υπήρξε πληροφοριοδότης του FBI στην υπόθεση Έπσταϊν, ενώ επιζώσες ετοιμάζουν λίστα πελατών και η Βουλή αποκαλύπτει 30.000 έγγραφα

φωτ.: Getty
Αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού προέδρου της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε πληροφοριοδότης του FBI στην υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι δηλώσεις έγιναν την Παρασκευή, όταν δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζόνσον για τη φράση του Τραμπ που χαρακτήρισε το σκάνδαλο «η Δημοκρατική απάτη Έπσταϊν».

«Αυτό που εννοεί είναι η απάτη των Δημοκρατικών που χρησιμοποιούν για να τον πλήξουν», απάντησε ο Τζόνσον. Και συνέχισε: «Δεν λέει ότι τα εγκλήματα του Έπσταϊν είναι απάτη. Αντίθετα, τα θεωρεί φρικτά και αποτρόπαια. Γι’ αυτό όταν άκουσε πρώτη φορά τις φήμες, τον έδιωξε από το Μαρ-α-Λάγκο. Ο Τραμπ λειτούργησε ως πληροφοριοδότης του FBI για να ρίξει φως σε αυτή την υπόθεση. Έχει συμπάθεια στα θύματα που υπέστησαν ανείπωτα δεινά».

Ο πρόεδρος δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις δηλώσεις του Τζόνσον.

Παράλληλα, νέα στοιχεία από τις φυλακές δείχνουν ότι βρέθηκε το υλικό του ενός «χαμένου» λεπτού από το βίντεο της κάμερας παρακολούθησης του κελιού του Έπσταϊν, πριν βρεθεί νεκρός το 2019. Ο διαβόητος χρηματιστής αυτοκτόνησε ενώ περίμενε δίκη για σεξουαλική κακοποίηση και trafficking ανήλικων κοριτσιών.

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα έγγραφα και λίστα «πελατών»

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής έδωσε στη δημοσιότητα πάνω από 30.000 έγγραφα της υπόθεσης, μετά από συνάντηση με επιζώσες. Οι κατήγοροι του Έπσταϊν συγκεντρώθηκαν στο Καπιτώλιο, απαιτώντας τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και την Γκισλέιν Μάξγουελ.

Μάλιστα, δεσμεύτηκαν να συντάξουν οι ίδιες μια λίστα πελατών, κατηγορώντας την κυβέρνηση Τραμπ ότι απέκρυψε στοιχεία.

Η βουλευτής Ματζόρι Τέιλορ Γκριν δήλωσε πως αν οι επιζώσες παραδώσουν ονόματα, θα τα αποκαλύψει στην αίθουσα της Βουλής:
«Θα ανακοινώσω κάθε καταραμένο όνομα που μου δώσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος Αρικ Φουντάλι, που εκπροσωπεί 11 γυναίκες, επαίνεσε την πρωτοβουλία:
«Αφού η κυβέρνηση τις έχει απογοητεύσει, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε αυτές τις γενναίες γυναίκες να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους».

Η υπόθεση Έπσταϊν συνεχίζει να προκαλεί πολιτικό σεισμό στις ΗΠΑ, με το όνομα του Τραμπ να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

