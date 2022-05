Ο παλαιστής και αυτοαποκαλούμενος «himbo», Max Zero, έκανε coming out ως πανσέξουαλ

Ο ανεξάρτητος επαγγελματίας παλαιστής και αυτοαποκαλούμενος "himbo" Max Zero έκανε coming out ως πανσέξουαλ με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο παλαιστής έκανε το ντεμπούτο του το 2019 ως ο μασκοφόρος ZERO. Δύο χρόνια αργότερα, έβγαλε τη μάσκα και αποκάλυψε έναν himbo (handsome-bimbo) άντρα.

Κάνει τακτικές εμφανίσεις στα Wrestler’s Laboratory, Invictus Pro, Paradigm Pro Wrestling και Industrial World Wrestling, σύμφωνα με το OutSports.

Ο Zero στις 24 Μαΐου, την Pansexual Visibility Day ανακοίνωσε στους θαυμαστές του ότι έχει κάνει «πολλά στη ζωή του», αλλά το να μοιραστεί την αλήθεια του με τον κόσμο ήταν η πιο «τρομακτική» απόφαση που πήρε ποτέ.

Πρόσθεσε ότι είχε σκοπό να το κάνει με διασκεδαστικό τρόπο αλλά είναι συναισθηματικά φορτισμένος και έτσι επέλεξε να αναρτήσει μία εικόνα γιορτάζονταν την ημέρα που τιμά τα πανσέξουαλ άτομα.

I've done alot in my life, this is the scariest.



I was gonna make like a fun himbo thing out of this but I just can't, emotionally bring myself to do it.



So ima leave this here and maybe mute the post idk.



Im Pan.



Love y'all #PanVisibilityDay pic.twitter.com/plcCbsoGlu