Ο ΟΗΕ καταγγέλλει πως οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν κονβόι ανθρωπιστικής βοήθειας

Επίθεση του ισραηλινού στρατού κατά φάλαγγας μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας κατήγγειλε σήμερα η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, ενώ ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζεται, η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ανακοίνωσε σήμερα ότι μια αυτοκινητοπομπή για την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας δέχθηκε πυρά από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της UNRWA στη Γάζα, Τόμας Γουάιτ, η αυτοκινητοπομπή βοήθειας του ΟΗΕ επέστρεφε από τη βόρεια Γάζα σε μια προκαθορισμένη διαδρομή για τέτοιο σκοπό, όταν δέχθηκε τα πυρά. Πηγή της UNRWA δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα.

«Ισραηλινοί στρατιώτες έβαλαν κατά φάλαγγας μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας που επέστρεφε από τον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας κινούμενης επί οδικού άξονα που είχε υποδείξει ο ισραηλινός στρατός. Ο επικεφαλής της διεθνούς φάλαγγας και η ομάδα του δεν τραυματίσθηκαν, αλλά ένα όχημα υπέστη ζημίες», έγραψε στο Χ ο Τόμας Γουάιτ. «Τα μέλη ανθρωπιστικών αποστολών δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος», πρόσθεσε.

#Gaza - Israeli soldiers fired at an aid convoy as it returned from Northern Gaza along a route designated by the Israeli Army - our international convoy leader and his team were not injured but one vehicle sustained damage - aid workers should never be a target.@UNRWA — Thomas White (@TomWhiteGaza) December 29, 2023

Από πλευράς Ισραήλ αναφορικά με την καταγγελία μετά από σχετική ερώτηση του AFP, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε, ότι ελέγχει την ακρίβεια της πληροφορίας.

ΟΗΕ για Γάζα: Αδιανόητη κατάσταση

Σε δικό του σχόλιο ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς κατέκρινε με σφοδρότητα τις συνθήκες της μεταφοράς της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Φάλαγγες δέχονται πυρά. Καθυστερήσεις στα συνοριακά περάσματα», έγραψε στο Χ καταγγέλλοντας το γεγονός ότι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές αποστολές είναι πρόσφυγες, σκοτώνονται», υπενθυμίζοντας επίσης ότι «ο πληθυσμός, τραυματισμένος και εξαντλημένος, στοιβάζεται σε μία λωρίδα γης όλο και πιο περιορισμένη». «Τρία επίπεδα επιθεώρησης πριν τα φορτηγά λάβουν άδεια εισόδου. Σύγχυση και μεγάλες ουρές. Ολο και πιο μακρύς κατάλογος αγαθών που απορρίπτονται», πρόσθεσε.

Καταγγέλλοντας μία «αδιανόητη κατάσταση για τον πληθυσμό της Γάζας και για εκείνους που τον συντρέχουν», ο Μάρτιν Γκρίφιθς επανέλαβε ότι «πρέπει να σταματήσουν οι μάχες».

You think getting aid into Gaza is easy? Think again. pic.twitter.com/CH4GuY6XUb — Martin Griffiths (@UNReliefChief) December 29, 2023

Initial reports indicate on 25 December, 2 people sheltering in @UNRWA Maghazi Prep School were killed & 1 injured, result of a direct strike.



Since the war began, at least 308 people sheltering in @UNRWA shelters have been killed & 1,095 injured.



Nowhere in📍#Gaza is safe. pic.twitter.com/FZEOTdgErf — UNRWA (@UNRWA) December 29, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP