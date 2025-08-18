Τροχαίο στην Ξάνθη: Απανθρακώθηκαν οι τρεις επιβάτες ΙΧ που συγκρούστηκε με φορτηγό

Απανθρακώθηκαν τρεις άνθρωποι που επέβαιναν σε ένα από τα οχήματα που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης, λίγο πριν από τα διόδια του Ιάσμου.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες, μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας, συγκρούστηκαν ένα φορτηγό με δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Από το ένα Ι.Χ. απανθρακώθηκαν τρεις επιβάτες, ενώ σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης ο οδηγός του φορτηγού.

Οι υπόλοιποι επιβάτες μεταφέρθηκαν επίσης με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ωστόσο φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Σε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό Ιάσμου - Ξάνθης, στο ρεύμα Κομοτηνής - Ξάνθης, λόγω του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε λίγο νωρίτερα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής - Πόρτο Λάγους - Ξάνθης και παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ