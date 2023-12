Γάζα: Αδιάκοπες ισραηλινές επιχειρήσεις, στο Κάιρο η Χαμάς για διαπραγματεύσεις

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν ακατάπαυστα τις πολεμικές επιχειρήσεις αναγκάζοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν το κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ σήμερα αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται στην Αίγυπτο για συνομιλίες.

Υπολογίζεται ότι 150.000 Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν περιοχές της κεντρικής Γάζας, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν σε προσφυγικούς καταυλισμούς. Αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με το BBC, και η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφεραν ότι τανκς είχαν φτάσει στα ανατολικά προάστια του καταυλισμού Μπουρέιτζ. Ο ισραηλινός στρατός επέκτεινε πρόσφατα την επίγεια επίθεσή του με στόχο το Mπουρέιτζ και τους κοντινούς καταυλισμούς Νουζεϊράτ και Μαγκαζί.

Επίσης ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει σήμερα να βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας. Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασίασε τα πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα, ειδικά στη Ράφα, όπου κάτοικοι έτρεξαν στους σωρούς των συντριμμιών σε αναζήτηση επιζώντων. «Καθόμασταν ήρεμα (σ.σ. στο σπίτι) όταν ξαφνικά ακούσαμε ισχυρή έκρηξη κι άρχισαν να πέφτουν πάνω μας συντρίμμια», περιέγραψε ο Ταϊσίρ Αμπού Αλ Έις στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Το διαμέρισμά μας καταστράφηκε εντελώς, οι κόρες μου ούρλιαζαν. Υπάρχουν πολλά θύματα (...) Προσπαθούμε να βγάλουμε γείτονες από τα ερείπια, αλλά υπάρχουν μάρτυρες».

The IDF cont'd clearing operations in Daraj and Tuffah neighborhoods in the northern Gaza Strip and destroyed three tunnel shafts while searching a hospital & school. Hamas & Palestinian Islamic Jihad attempted to defend against Israeli advances in Bureij. (1/2) https://t.co/tosWAyFG6L pic.twitter.com/VW12Tb1iuW

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχει κοστίσει μέχρι ώρας τη ζωή σε 22.520 άτομα από τις δύο πλευρές. Στο μεταξύ σύμφωνα με την UNICEF 83 παιδιά έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες δώδεκα εβδομάδες, αριθμός υπερδιπλάσιος από τον αριθμό των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους όλο το 2022, εν μέσω αυξημένων στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επιβολής του νόμου. Περισσότερα από 576 έχουν τραυματιστεί και άλλα έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, συλληφθεί. Επιπλέον, η Δυτική Όχθη έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τους περιορισμούς μετακίνησης και πρόσβασης.

Παράλληλα, νότια της Ιερουσαλήμ, Παλαιστίνιος τραυμάτισε δυο Ισραηλινούς, 20χρονη και 25χρονο, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σε επίθεση με μαχαίρι, προτού πέσει νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία και εργαζόμενους σε υπηρεσία πρώτων βοηθειών, με τη Χαμάς να εξαίρει την «ηρωική επιχείρηση» σε «ανταπόδοση» της καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας.

Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν σε επιχειρησιακό επίπεδο, στο πεδίο των διαπραγματεύσεων αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται σήμερα στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, για να συζητήσει σχέδιο τριών φάσεων του Καΐρου.

Αυτό προβλέπει:

-ανανεώσιμες παύσεις των εχθροπραξιών,

-σταδιακές απελευθερώσεις ομήρων και σε αντάλλαγμα Παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινές φυλακές και, τελικά,

-κατάπαυση του πυρός που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες.

Στο Κάιρο, η αντιπροσωπεία της Χαμάς θα επιδώσει στους Αιγύπτιους μεσολαβητές «την απάντηση των παλαιστινιακών παρατάξεων, που περιέχει αρκετές παρατηρήσεις, στο σχέδιό τους», είπε στο AFP στέλεχος του κινήματος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Οι παρατηρήσεις αφορούν τον τρόπο που θα γίνουν οι «προβλεπόμενες ανταλλαγές», «τον αριθμό των παλαιστινίων κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν», καθώς και την «εξασφάλιση εγγυήσεων για την πλήρη απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε.

«Βρισκόμαστε σε επαφή (σ.σ. με τους μεσολαβητές) ακόμη και αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Εργαζόμαστε για να τους φέρουμε όλους πίσω. Αυτός είναι ο σκοπός μας», είπε χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μέλη οικογενειών ομήρων χθες Πέμπτη στο Τελ Αβίβ.

Στο μεταξύ χθες το κιμπούτς Νιρ Οζ- από το οποίο απήχθη η Τζούντιθ Γουάινστιν Χαγκάι- ανακοίνωσε ότι είναι νεκρή η 70χρονη που εμφανιζόταν ως η πιο ηλικιωμένη όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας. Προ ημερών είχε ανακοινωθεί ο θάνατος και του συζύγου της, 73χρονου Γκάντι Χαγκάι.

Μητέρα τεσσάρων παιδιών, γιαγιά επτά εγγονιών, δασκάλα αγγλικών για παιδιά με ειδικές ικανότητες, σύμφωνα με το κιμπούτς της, είχε μεγαλώσει στο Τορόντο και είχε επίσης καναδική υπηκοότητα.

Χθες, νέα προειδοποίηση για τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας εξέδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), καθώς «η πείνα και η απελπισία» επιδεινώνονται στον θύλακα όπου σχεδόν δυο εκατομμύρια άνθρωποι —το 85% του πληθυσμού— έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Τις τελευταίες ημέρες, με την εντατικοποίηση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Χαν Γιούνις (νότια) και στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, «τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι» κατέφυγαν τη Ράφα, στο νότιο άκρο του θυλάκου, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Day after day, the needs of #Gaza’s war-ravaged people grow. Peril, ill-health, hunger, thirst, lack of shelter—these should not be the norm for millions of people. But sadly, they are.@WHO and our partners have undertaken additional missions in northern and southern Gaza to… https://t.co/nFcTylnGQ0 pic.twitter.com/pf1nHqoC9n