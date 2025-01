Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει διάταγμα που ορίζει ότι υπάρχουν «μόνο δύο φύλα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει διάταγμα το οποίο θα αναγκάζει την αμερικανική κυβέρνησή του να αναγνωρίζει την ύπαρξη μόνο «δύο φύλων», αφαιρώντας το δικαίωμα εκατομμυρίων τρανς ανθρώπων στον αυτοπροσδιορισμό.

Η αποκάλυψη έγινε αρικά από μελλοντικά στελέχη του Ρεπουμπλικανού προέδρου, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σήμερα, Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να κατοχυρώσει νομικά την ύπαρξη «μόνο δύο φύλων» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αμέσως αφού ορκίστηκε 47ός πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Από σήμερα, θα είναι πλέον η επίσημη πολιτική της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

TRUMP: “From today forward, it will be the official policy of the United States to recognize only two genders: male and female.” Probably the biggest announcement today by Trump. pic.twitter.com/pu8oL1Ftxz