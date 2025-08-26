ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Παραιτήθηκε φωτορεπόρτερ του Reuters - Το κατηγορεί για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

«Δεν μπορώ πια να διατηρήσω καμία σχέση με το Reuters, καθώς με τη στάση του ουσιαστικά δικαιολογεί και καλύπτει τη συστηματική δολοφονία 245 δημοσιογράφων στη Γάζα», έγραψε την Τρίτη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Χ - Valerie Zink
Η Καναδή φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ ανακοίνωσε την παραίτησή της από το Reuters έπειτα από οκτώ χρόνια συνεργασίας, καταγγέλλοντας ότι το πρακτορείο με τη στάση του απέναντι στη Γάζα «προδίδει τους δημοσιογράφους» και «νομιμοποιεί» τις δολοφονίες συναδέλφων της.

«Δεν μπορώ πια να διατηρήσω καμία σχέση με το Reuters, καθώς με τη στάση του ουσιαστικά δικαιολογεί και καλύπτει τη συστηματική δολοφονία 245 δημοσιογράφων στη Γάζα», έγραψε την Τρίτη στην πλατφόρμα Χ.

Η Ζινκ, που εργάστηκε ως ανεξάρτητη συνεργάτιδα με φωτογραφίες της να δημοσιεύονται σε μέσα όπως οι New York Times και το Al Jazeera, άσκησε σκληρή κριτική στο πρακτορείο μετά τη δολοφονία του Άνας Αλ-Σαρίφ και μελών τηλεοπτικού συνεργείου στη Γάζα. Κατηγόρησε το Reuters ότι υιοθέτησε άκριτα τον ισχυρισμό του Ισραήλ πως ο Αλ-Σαρίφ ήταν μέλος της Χαμάς, «έναν από τους πολλούς αβάσιμους ισχυρισμούς που μέσα όπως το Reuters μεταδίδουν και παρουσιάζουν ως αξιόπιστους».

«Εκτίμησα τη δουλειά που πρόσφερα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πια δεν μπορώ να φέρω αυτή την ταυτότητα Τύπου χωρίς να νιώθω ντροπή και θλίψη», τόνισε.

Φωτ: Χ - Valerie Zink

Η ίδια επεσήμανε ότι το πρακτορείο, υιοθετώντας την ισραηλινή προπαγάνδα, δεν κατάφερε να προστατεύσει ούτε τους δικούς του ανθρώπους, υπενθυμίζοντας τον θάνατο του εικονολήπτη Χοσάμ Αλ-Μάσρι στην επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ.

Η τακτική «διπλού χτυπήματος» που η Ζινκ υποστηρίζει ότι χρησιμοποιεί το Ισραήλ

Αναφερόμενη στην ίδια επίθεση, η Ζινκ περιέγραψε ότι επρόκειτο για την τακτική του «double tap»: «Το Ισραήλ βομβαρδίζει έναν πολιτικό στόχο, όπως σχολείο ή νοσοκομείο, περιμένει να φτάσουν διασώστες και δημοσιογράφοι και μετά χτυπά ξανά».

Φωτ: Χ - Valerie Zink

Παράλληλα κατηγόρησε τα δυτικά ΜΜΕ ότι «έστρωσαν το έδαφος» για τέτοιες πρακτικές. Επικαλέστηκε τον δημοσιογράφο Τζέρεμι Σκέιχιλ, ο οποίος υποστήριξε ότι μεγάλα μέσα ενημέρωσης, από τους New York Times μέχρι το Reuters, λειτουργούν σαν «γραμμή παραγωγής προπαγάνδας του Ισραήλ», συγκαλύπτοντας εγκλήματα πολέμου και αποδυναμώνοντας την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Φωτ: Χ - Valerie Zink

Η Ζινκ τόνισε ότι η αναπαραγωγή «αβάσιμων ισχυρισμών χωρίς καμία δημοσιογραφική επαλήθευση» έχει οδηγήσει στον θάνατο περισσότερων δημοσιογράφων στη Γάζα μέσα σε δύο χρόνια απ’ ό,τι σε πολλούς άλλους μεγάλους πολέμους μαζί.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, ο αριθμός των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2023 έχει φτάσει τους 246. Συνολικά, περισσότεροι από 62.700 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία, ενώ η Γάζα βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα λιμού.

Τον Νοέμβριο του 2024 το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον τότε υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, κατηγορώντας τους για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Παράλληλα, το Ισραήλ δικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για γενοκτονία.

Διεθνή

