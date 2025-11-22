ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Μπολσονάρου προσπάθησε να ανοίξει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι του με εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης

«Το έκανα από περιέργεια», ισχυρίστηκε

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Μπολσονάρου προσπάθησε να ανοίξει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι του με εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης Facebook Twitter
0

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, συνελήφθη εν μέσω υποψιών ότι ήταν έτοιμος να διαφύγει σε ξένη πρεσβεία για να αποφύγει τη φυλάκισή του.

Από σήμερα, ο Μπολσονάρου ετέθη υπό προσωρινή κράτηση ως ύποπτος φυγής και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να ανοίξει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που είναι υποχρεωμένος να φορά από τον Αύγουστο χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης.

Όπως ισχυρίσθηκε, το έκανε από «περιέργεια» . Σχετικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.

Στο κλιπ φαίνεται το ηλεκτρονικό βραχιολάκι στο πόδι του Μπολσονάρο να είναι κατεστραμμένο και καμένο. Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο, που βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό εδώ και μήνες, τέθηκε το Σάββατο σε προσωρινή κράτηση αφού ένας δικαστής τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με στόχο τυχόν απόδραση.

Ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε σε 27ετή φυλάκιση για απόπειρα πραξικοπήματος για  να εμποδίσει την επιστροφή του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στην εξουσία του, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Ο 70χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια. 

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η εγγονή του Τζον Κένεντι που έχει καρκίνο ξεσπά κατά του εξάδελφού της RFK Jr: «Είναι ντροπή για την οικογένεια»

Διεθνή / Η εγγονή του Τζον Κένεντι που έχει καρκίνο ξεσπά κατά του εξάδελφού της RFK Jr: «Είναι ντροπή για την οικογένεια»

Η κατάρρευση του συστήματος Υγείας στις ΗΠΑ μέσα από την εμπειρία της εξαδέλφης του ίδιου του υπουργού - Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ έχει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής
LIFO NEWSROOM
Το κρυμμένο στολίδι της Ευρώπης: Αυτή είναι η πιο αυθεντική χριστουγεννιάτικη αγορά

Διεθνή / Το κρυμμένο στολίδι της Ευρώπης: Αυτή είναι η πιο αυθεντική χριστουγεννιάτικη αγορά

Επτά χώρες, ένας νικητής. Μια οικογένεια που κουράστηκε από τις πολυσύχναστες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης είχε μία αναπάντεχη εμπειρία στο κρυμμένο «στολίδι» της ηπείρου.
LIFO NEWSROOM
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΑΜΠ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ ΕΕ

Διεθνή / Ουκρανία: Ποιες χώρες ετοιμάζουν αντιπρόταση στο σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ - Οι «κόκκινες γραμμές»

Τι λένε τρεις πηγές στο Reuters - Πίεση Τραμπ στον Ζελένσκι να υπογράψει - «Παρόμοιες εγγυήσεις ασφαλείας με αυτές στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ» έχει το αμερικανικό σχέδιο
LIFO NEWSROOM
ΓΙΑ ΣΚ - Τι σημαίνει η νέα πολιτική της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ για τη σβάστικα και τις θηλιές της Κου Κουξ Κλαν

Διεθνή / Τι σημαίνει η νέα πολιτική της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ για τη σβάστικα και τις θηλιές της Κου Κουξ Κλαν

Η ηγεσία της Ακτοφυλακής έχει δεσμευτεί ότι τα σύμβολα «παραμένουν αντίθετα με τις αξίες του σώματος», όμως το πώς θα εφαρμόζεται στην πράξη το νέο καθεστώς παραμένει ανοιχτό
LIFO NEWSROOM
 
 