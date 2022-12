Ο Μπάιντεν υπέγραψε τον νόμο για τον γάμο των ομοφυλόφιλων- «Πλήγμα κατά του μίσους»

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τον Τζο Μπάιντεν να υπογράφει τον νόμο για τον γάμο των ομοφυλοφίλων, στον Λευκό Οίκο.

«Αυτός ο νόμος και η αγάπη που υπερασπίζεται είναι ένα πλήγμα ενάντια στο μίσος σε όλες τις μορφές του», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Και για αυτό τον λόγο ο συγκεκριμένος νόμος έχει σημασία για κάθε Αμερικανό», συμπλήρωσε.

As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.” Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress. There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi

«Ο γάμος είναι μια απλή πρόταση: ποιον αγαπάς και θα είσαι πιστός στον άνθρωπο που αγαπάς; Δεν είναι πιο περίπλοκο από αυτό», έγραψε ο Μπάιντεν στο Twitter και συμπλήρωσε πως ο νόμος «αναγνωρίζει ότι όλοι θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να απαντούν οι ίδιοι αυτές τις ερωτήσεις».

Marriage is a simple proposition: who do you love? And will you be loyal to the person you love?



It’s not more complicated than that.



The Respect for Marriage Act recognizes that everyone should have the right to answer those questions for themselves.