Ο μικρός Γουασάμπι σάρωσε στον διάσημο διαγωνισμό σκύλων του Westminster Kennel Club

Ο Γουασάμπι (Wasabi), ένα μικρό και χνουδωτό πεκινουά με εκφραστικά μάτια, κέρδισε τον διαγωνισμό «Best in Show» στο Westminster Kennel Club Dog Show στο Τάριταοουν της Νέας Υόρκης.

Ένα γουίπετ, ο Bourbon ανέβηκε στην δεύτερη θέση, λαμβάνοντας το βραβείο «Reserve» στον ίδιο διαγωνισμό.

First up, Hound Group! Which breed are YOU rooting for? #WKCDogShow pic.twitter.com/O2vUZVKMwd