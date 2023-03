Ο Μάικλ Μπέρι παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος όταν προέτρεψε επενδυτές να «πουλήσουν»

Ο γνωστός επενδυτής, Μάικλ Μπέρι με μια λακωνική ανάρτηση στο Twitter παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος όταν προέτρεψε τους επενδυτές να «πουλήσουν» τις μετοχές τους.

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της Scion Asset Management είχε συμβουλέψει τους επενδυτές να «πουλήσουν» πριν από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την 1η Φεβρουαρίου. Τότε, ο Μπέρι με τη μονολεκτική αυτή προτροπή πιθανώς θέλησε να εκφράσει ανοιχτά τις αμφιβολίες του για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ωστόσο, τώρα, λέει ότι η συμβουλή του αυτή ήταν λανθασμένη, ενώ συγχαίρει όσους αγόρασαν ενώ οι μετοχές έπεφταν.

I was wrong to say sell.

«Δεν έχει υπάρξει γενιά BTFD [αρκτικόλεξο για το "αγόρασε όταν πέφτουν"] όπως εσείς», έγραψε, αναφερόμενος σε όσους αγοράζουν μετοχές ενώ καταγράφουν πτώση στην αξία τους.

Going back to the 1920s, there has been no BTFD generation like you. Congratulations. pic.twitter.com/iAGN0CqmjD