Ο Nick Jonas κατά της ομοφοβίας: «Δεν έχει θέση πουθενά»

Ο Nick Jonas μίλησε κατά της ομοφοβίας στο podcast Therapuss του Jake Shane, σε μια συζήτηση που άγγιξε την εσωτερικευμένη ομοφοβία και τη δυσκολία της δημόσιας τρυφερότητας μέσα σε queer σχέση.

Η αφορμή ήταν ένα μήνυμα ακροατή για τον σύντροφό του, που αποφεύγει τα φιλιά και ακόμη και το κράτημα χεριού σε δημόσιο χώρο. Ο Shane έφερε στην κουβέντα την έννοια της εσωτερικευμένης ομοφοβίας και εκεί ο Jonas το είπε καθαρά: «Homophobia has no place anywhere».

Η φράση ξεχώρισε όχι απλώς επειδή προήλθε από έναν διάσημο ποπ σταρ, αλλά επειδή ειπώθηκε μέσα σε μια κουβέντα για queer σχέση, δημόσια τρυφερότητα και τη ντροπή που μπορεί να κουβαλά κάποιος ακόμη και μέσα στην ίδια του την επιθυμία.

Ο Jonas έχει μιλήσει και άλλες φορές δημόσια υπέρ της LGBTQ+ κοινότητας. Εδώ, όμως, μεγαλύτερη σημασία είχε η ίδια η αφορμή: μια συζήτηση για το πόσο ασφαλές νιώθει κανείς να υπάρξει ανοιχτά δίπλα στον άνθρωπό του.

Σε μια εποχή όπου η ορατότητα συχνά παρουσιάζεται σαν κάτι αυτονόητο, η κουβέντα γύρω από το PDA, την εσωτερικευμένη ομοφοβία και τον φόβο της δημόσιας έκθεσης παραμένει απολύτως ζωντανή. Και γι’ αυτό μια τόσο απλή πρόταση βρήκε αμέσως ανταπόκριση