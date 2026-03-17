Αλί Λαριτζανί: Στόχος του Ισραήλ ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος

Άγνωστο εάν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε - Τι μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Το Ισραήλ φέρεται να στοχοποίησε τον κορυφαίο Ιρανό αξιωματούχο Αλί Λαριτζανί σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν ο Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε από την επίθεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές της άμυνας, σε άλλη πρόσφατη ισραηλινή επιδρομή στο Ιράν στοχοποιήθηκε και ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Άκραμ αλ-Ατζούρι, μαζί με άλλα ανώτερα στελέχη της οργάνωσης.

Αλί Λαριτζανί: Τι ανακοίνωσε το Ισραήλ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, άφησε να εννοηθεί ότι τα χτυπήματα είχαν σημαντικά αποτελέσματα. Σε πρωινή αξιολόγηση της κατάστασης δήλωσε ότι «καταγράφηκαν σημαντικά επιχειρησιακά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πιθανό αντίκτυπο στην εξέλιξη της εκστρατείας και στις αποστολές του στρατού».

Όπως σημείωσε, τα πλήγματα αυτά προστίθενται σε άλλες επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών στο Ιράν, που στόχευσαν πρόσωπα συνδεδεμένα με την παλαιστινιακή σκηνή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανώτερα στελέχη που εμπλέκονται σε «τρομοκρατική δραστηριότητα» από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη βρίσκονταν σε ασφαλές καταφύγιο στην Τεχεράνη όταν δέχθηκαν το χτύπημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για την κατάσταση του Αλί Λαριτζανί.

Στόχος ισραηλινής επιδρομής στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, έγινε και ο διοικητής των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Σολεϊμανί σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε από την επίθεση.

Με πληροφορίες από Reuters, Times of Israel

Διεθνή

ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΤΡΑΜΠ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

Διεθνή / Σε αδιέξοδο ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι «πολύ επικίνδυνο» το σχέδιό του για πολεμικά πλοία

Τα προβλήματα στα Στενά του Ορμούζ ξεκίνησαν μετά την 28η Φεβρουαρίου και τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, ξεκινώντας τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, φτάνοντας στην τρίτη εβδομάδα του
THE LIFO TEAM
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία θέλει χρήματα και τεχνολογία σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια στη Μέση Ανατολή

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι η βοήθεια που έχει σταλθεί «δεν πρόκειται για συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο με το Ιράν»
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Axios: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετρούν ήδη δύο εβδομάδες και συνεχίζουν. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα διαρκέσουν 4 με 6 εβδομάδες. Γιατί όμως όλοι προβλέπουν μια μακροχρόνια κρίση;
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Τραμπ: «Ήξερα για τα Στενά του Ορμούζ, όπως και ότι ο Μπιν Λάντεν θα επιτίθετο στους Δίδυμους Πύργους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε για ακόμη μία φορά πως στο βιβλίο του, με τίτλο «The America We Deserve», είχε προβλέψει την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΙΡΑΚ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ

Διεθνή / «Mission Accomplished;» - Η θριαμβολογία του 2003 που στοιχειώνει τη σημερινή σύγκρουση με το Ιράν

Η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ και η πτώση του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν - Με αφορμή τον πόλεμο ΗΠΑ - Ιράν σήμερα, πολλοί αναλυτές βλέπουν ανησυχητικές ομοιότητες ανάμεσα στις δύο συγκρούσεις
THE LIFO TEAM
 
 