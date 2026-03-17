Αλί Λαριτζανί: Στόχος του Ισραήλ ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος

Το Ισραήλ φέρεται να στοχοποίησε τον κορυφαίο Ιρανό αξιωματούχο Αλί Λαριτζανί σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν ο Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε από την επίθεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές της άμυνας, σε άλλη πρόσφατη ισραηλινή επιδρομή στο Ιράν στοχοποιήθηκε και ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Άκραμ αλ-Ατζούρι, μαζί με άλλα ανώτερα στελέχη της οργάνωσης.

Αλί Λαριτζανί: Τι ανακοίνωσε το Ισραήλ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, άφησε να εννοηθεί ότι τα χτυπήματα είχαν σημαντικά αποτελέσματα. Σε πρωινή αξιολόγηση της κατάστασης δήλωσε ότι «καταγράφηκαν σημαντικά επιχειρησιακά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πιθανό αντίκτυπο στην εξέλιξη της εκστρατείας και στις αποστολές του στρατού».

Όπως σημείωσε, τα πλήγματα αυτά προστίθενται σε άλλες επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών στο Ιράν, που στόχευσαν πρόσωπα συνδεδεμένα με την παλαιστινιακή σκηνή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανώτερα στελέχη που εμπλέκονται σε «τρομοκρατική δραστηριότητα» από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη βρίσκονταν σε ασφαλές καταφύγιο στην Τεχεράνη όταν δέχθηκαν το χτύπημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για την κατάσταση του Αλί Λαριτζανί.

Στόχος ισραηλινής επιδρομής στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, έγινε και ο διοικητής των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Σολεϊμανί σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε από την επίθεση.

Με πληροφορίες από Reuters, Times of Israel