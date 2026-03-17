Ο όρος του Τραμπ για διαπραγματεύσεις με την Κούβα: Τι ζητούν οι ΗΠΑ

Καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας για το μέλλον της χώρας, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πιέζει για την απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Η αμερικανική πλευρά έχει καταστήσει σαφές στους διαπραγματευτές από την Κούβα ότι η αποχώρησή του αποτελεί προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο, χωρίς ωστόσο να επιβάλλει συγκεκριμένα βήματα για το πώς θα συμβεί αυτό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν προς το παρόν κινήσεις εναντίον μελών της οικογένειας Κάστρο, που εξακολουθούν να διατηρούν σημαντική επιρροή στην εξουσία. Η προσέγγιση αυτή συνάδει με τη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλλει συμμόρφωση στο καθεστώς και όχι πλήρη ανατροπή του.

The Trump administration has told Cuba that for meaningful progress to be made in negotiations, President Miguel Díaz-Canel must step down, sources tell NYT.



Ντόναλντ Τραμπ: Τι θα άλλαζε στις διαπραγματεύσεις με την Κούβα η απομάκρυνση του Ντίας-Κανέλ

Αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι η απομάκρυνση του Ντίας-Κανέλ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για οικονομικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες θεωρούν απίθανο να στηρίξει ο ίδιος.

Εάν η κουβανική πλευρά αποδεχθεί την πρόταση, θα πρόκειται για τη σημαντικότερη πολιτική ανατροπή που έχει προκύψει από τις συνομιλίες των δύο χωρών τους τελευταίους μήνες.

Παράλληλα, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ μια συμβολική πολιτική νίκη, καθώς θα μπορεί να παρουσιάσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ ότι συνέβαλε στην απομάκρυνση ηγέτη μιας κυβέρνησης που για δεκαετίες βρισκόταν σε αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον, αναφέρουν οι New York Times.

Ωστόσο, η κίνηση ενδέχεται να μην ικανοποιήσει πλήρως την κουβανική διασπορά στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα τους πιο συντηρητικούς κύκλους που ζητούν συνολική πολιτική αλλαγή στην Κούβα. Αντίστοιχες πιέσεις ενδέχεται να ασκηθούν και από Κουβανοαμερικανούς πολιτικούς, κυρίως στη Φλόριντα.

Οι αμερικανικές απαιτήσεις δεν περιορίζονται μόνο στον πρόεδρο. Οι διαπραγματευτές πιέζουν επίσης για την απομάκρυνση παλαιότερων στελεχών που παραμένουν πιστά στις αρχές του Φιντέλ Κάστρο, καθώς και για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.

Trump wants Díaz-Canel out. "From the perspective of U.S. officials, the talks are focused on having Cuba gradually open its economy to American businesspeople and companies — laying the groundwork for a client state — while getting a few symbolic political wins for Mr. Trump to…

Ντόναλντ Τραμπ: Ο βασικός στόχος των ΗΠΑ

Από την πλευρά των ΗΠΑ, βασικός στόχος των συνομιλιών είναι το σταδιακό άνοιγμα της κουβανικής οικονομίας σε αμερικανικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας τις βάσεις για μια πιο στενή οικονομική σχέση, παράλληλα με ορισμένες πολιτικές παραχωρήσεις που θα μπορούν να παρουσιαστούν ως επιτυχίες.

Η κουβανική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις πληροφορίες.

Ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, 65 ετών, βρίσκεται στην προεδρία από το 2018 και ηγείται επίσης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι ο πρώτος ηγέτης της χώρας μετά την επανάσταση του 1959 που δεν ανήκει στην οικογένεια Κάστρο, αν και θεωρείται ευρέως ότι δεν ασκεί τον πραγματικό έλεγχο.

Επιλέχθηκε ως διάδοχος του Ραούλ Κάστρο, ο οποίος, παρά την ηλικία του, εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική επιρροή.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Κούβα βίωσε μαζικές διαδηλώσεις το 2021, τις μεγαλύτερες των τελευταίων δεκαετιών, στις οποίες η κυβέρνηση απάντησε με εκτεταμένες συλλήψεις και καταστολή.

Σημαντικό ρόλο στην οικονομία της χώρας διαδραματίζει ο όμιλος GAESA, που ελέγχεται από τον στρατό και διαχειρίζεται βασικούς τομείς όπως ο τουρισμός και το λιανεμπόριο, ενώ θεωρείται ότι διαθέτει μεγαλύτερη επιρροή από την ίδια την πολιτική ηγεσία.

Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης έχει οδηγήσει εκατομμύρια Κουβανούς να εγκαταλείψουν τη χώρα, εν μέσω μιας παρατεταμένης ανθρωπιστικής κρίσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η απομάκρυνση του Ντίας-Κανέλ παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον όχι ως τελεσίγραφο, αλλά ως ένα βήμα που θα μπορούσε να διευκολύνει μια νέα συμφωνία.

Από την πλευρά τους, Κουβανοί αξιωματούχοι φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι η προεδρία του είναι προβληματική, ωστόσο αναζητούν έναν τρόπο να προχωρήσουν χωρίς να φανεί ότι ενεργούν κατ’ εντολή των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από New York Times

