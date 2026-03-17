Απεργία ταξί: Ακινητοποιημένα από σήμερα - Τι ώρα η συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί και η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Χωρίς ταξί είναι από σήμερα 17 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου η χώρα.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί αντιδρούν σε διατάξεις του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση και ξεκινούν 24ωρες, επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματίσει για σήμερα το πρωί συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πορεία στη Βουλή.

Απεργία ταξί: Τα αιτήματά τους

Ανάμεσα στα αιτήματά του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) είναι η παράταση του μέτρου για την ηλεκτροκίνηση που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το 2035, καθότι υποστηρίζουν πως είναι πολύ ακριβά τα οχήματα και δεν υπάρχουν και οι υποδομές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των οχημάτων.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση βεβαίως, είναι το άρθρο 52, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, που αφορά τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό. Οι εκπρόσωποι των ταξί υποστηρίζουν πως αυτή η ρύθμιση, ανοίγει το δρόμο σε εταιρείες ενοικιαζομένων με οδηγό, δημιουργώντας, όπως λένε, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς θα πραγματοποιούν αστικές κούρσες.

Ανησυχία στους οδηγούς ταξί επίσης, προκαλούν και τα ψιλά γράμματα του νομοσχεδίου που αφορούν την αξιολόγηση μέσω QR Code.

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε παραπάνω κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Απεργία ταξί: Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ για την απεργία των ταξί:

«Από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου και για όσες ημέρες κρατήσει η συζήτηση του νομοσχεδίου στην επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής, ο κλάδος των ταξί θα βρίσκεται στους δρόμους με δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις.

Συγκέντρωση την Τρίτη στις 11:00 π.μ. με τα πόδια στην έδρα του Συνδικάτου μας.

Θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας.

Εκδίκηση κατά του κλάδου των ταξί, ευτελισμός μιας δημόσιας υπηρεσίας

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Κυρανάκης δεν είναι απλώς μια νομοθετική πρωτοβουλία – είναι εκδίκηση κατά του κλάδου των ταξί, ευτελισμός μιας δημόσιας υπηρεσίας που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, και ασέβεια προς το επιβατικό κοινό που εμπιστεύεται τους επαγγελματίες οδηγούς.

Με μετατόπιση του μεταφορικού έργου προς τις εταιρίες ενοικιαζόμενων ΕΙΧ με οδηγό, το σχέδιο αυτό ανοίγει διάπλατα την πόρτα στην αθέμιτη ανταγωνιστική πρακτική, αφήνοντας εκτός παιχνιδιού τους ταξιτζήδες. Η πρόβλεψη αφαίρεσης αδειών ταξί ακόμη και για απλά αδικήματα, π.χ. απλή σωματική βλάβη, συνιστά εκφοβισμό προς τους οδηγούς, μετατρέποντας το επάγγελμα σε πεδίο φόβου και αβεβαιότητας.

Αυτή η προσέγγιση, δεν υπονομεύει μόνο την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου, αλλά και την ίδια την αρχή της ίσης μεταχείρισης απέναντι σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά των επιβατικών μεταφορών. Οι ταξιτζήδες δεν είναι εχθροί – είναι η ραχοκοκαλιά της αστικής μετακίνησης.

Χρειάζεται διάλογος, όχι τιμωρία.

Τα θανάσιμα χτυπήματα του Κυρανάκη μέσα σε ένα άρθρο (52)

Η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης και ο ελάχιστος χρόνος προκράτησης θα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Οι χρόνοι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το εάν η μετακίνηση λαμβάνει χώρα σε ηπειρωτική ή νησιωτική περιοχή ή και με την χρονική περίοδο.

Η υποχρέωση επιστροφής στην έδρα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), καταργείται.

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση παραβάσεων περιορίζεται στον οδηγό και όχι στους επιβαίνοντες πελάτες.

Απαλείφεται η αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση εκτέλεσης μεταφοράς με Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό που δεν φέρουν τα διακριτικά γνωρίσματα και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία.

Ανάκληση αδειών …εκδικητικού χαρακτήρα

Στο πρώτο εδάφιο της περ. (α) του άρθρου 100 του ν. 4070/2012, περί ανακλήσεων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, μετά τις λέξεις «για ένα από τα αδικήματα» προστίθενται οι λέξεις:

«των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία,

επικίνδυνης οδήγησης,

επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών,

παρακώλυσης συγκοινωνιών,

σωματικής βλάβης,

επικίνδυνης, βαριάς και θανατηφόρας σωματικής βλάβης και σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων,

συμπλοκής»

Ανεξέλεγκτη αξιολόγηση… κατευθυνόμενες καταγγελίες

Δημιουργείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ψηφιακή εφαρμογή αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς με Ταξί προσβάσιμη από τους επιβάτες, μέσω τοποθετημένου κωδικού ταχείας απόκρισης (QR code) στο όχημα.

Η συμμετοχή των επιβατών στην αξιολόγηση είναι ανώνυμη.

Η δημόσια προβολή συνοπτικών δεικτών ποιότητας επιτρέπεται μόνο μετά τη συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού έγκυρων αξιολογήσεων.

Ο κλάδος δεν απορρίπτει την αξιολόγηση, δεν εμπιστεύεται όμως τις προθέσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Η συγκεκριμένη εφαρμογή, δημιουργείται για να αποτελέσει ένα εργαλείο συκοφάντησης και δυσφήμισης του κλάδου.

Και το …κερασάκι στην τούρτα

Υποχρεωτική, βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για την Αττική και την Θεσσαλονίκη. Ο στόχος είναι η οικονομική κατάρρευση του κλάδου. Το επιχείρημα για καθαρό περιβάλλον καταρρίπτεται εύκολα. Δεκάδες χιλιάδες (καμία αρμόδια δημόσια υπηρεσία δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό) ιδιωτικά οχήματα κατακλύζουν τους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κάνοντας αστική μεταφορά. Αυτά δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον… .Σωστά κύριε Κυρανάκη;

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά και αποφασιστικά στις κινητοποιήσεις.

Δεν ανεχόμαστε άλλο την αδιαφορία και τις εχθρικές πολιτικές.

Ζητούμε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία. Ο αγώνας μας, όμως, αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Αγωνιζόμαστε για ασφαλείς, ποιοτικές και δημόσιες μεταφορές, με ταξί που υπηρετεί τον πολίτη και σέβεται τον επαγγελματία».