Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Φέρεται να σώθηκε την τελευταία στιγμή πριν χτυπηθεί το σπίτι του

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να γλίτωσε από βέβαιο θάνατο κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς βγήκε από το σπίτι του λίγα λεπτά πριν αυτό χτυπηθεί από πυραύλους, σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο που διέρρευσε και επικαλείται η Telegraph.

Όπως αποκαλύπτει το ηχητικό, το οποίο έχει επαληθευτεί, ο Χαμενεΐ βρισκόταν στον ίδιο χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, και σε ανώτατα στελέχη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν το συγκρότημα κατοικιών της ηγεσίας στην Τεχεράνη. Λίγα λεπτά πριν το χτύπημα, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει στον κήπο «για να κάνει κάτι», γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την επιβίωσή του.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τι ακούγεται στο ηχητικό ντοκουμέντο

Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο ηχητικό, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ενώ η σύζυγός του και ο γιος του σκοτώθηκαν ακαριαία. Στην ίδια επίθεση σκοτώθηκαν επίσης ανώτατοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης και ο υπουργός Άμυνας.

Το συγκρότημα όπου διέμενε η οικογένεια Χαμενεΐ περιλάμβανε την κατοικία του ανώτατου ηγέτη, γραφεία και χώρους θρησκευτικών ομιλιών, καθώς και σπίτια συγγενών του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιθέσεις στόχευσαν ταυτόχρονα διαφορετικά σημεία του συγκροτήματος, γεγονός που υποδηλώνει ότι επρόκειτο για συντονισμένη προσπάθεια εξόντωσης ολόκληρης της ηγεσίας.

Σε μία από τις πιο σκληρές περιγραφές, αναφέρεται ότι ο επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ «διαμελίστηκε», με τις αρχές να αναγνωρίζουν το σώμα του από ελάχιστα υπολείμματα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νέο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Η εντολή στους αξιωματούχους που είχαν διοριστεί από τον πατέρα του

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι φήμες για την υγεία του

Από την ημέρα της επίθεσης, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ενώ δεν έχει απευθύνει ομιλία, μόνο ένα γραπτό μήνυμα μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Η απουσία του έχει ενισχύσει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι «δεν γνωρίζουμε αν είναι ζωντανός ή όχι», ενώ σύμφωνα με ιρανικές πηγές, ούτε οι στρατιωτικοί διοικητές έχουν σαφή εικόνα για την κατάστασή του.

Η επιλογή του ως ανώτατου ηγέτη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς θεωρείται ότι δεν ήταν η προτιμώμενη επιλογή του πατέρα του, ενώ επικριτές κάνουν λόγο για μια μορφή «κληρονομικής διαδοχής» που θυμίζει μοναρχία, κάτι που η Ισλαμική Επανάσταση του 1979 υποτίθεται ότι ανέτρεψε.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επίθεση στόχευε όχι μόνο την ηγεσία αλλά και τη συνέχεια της διοίκησης, πλήττοντας πρόσωπα-κλειδιά που θα μπορούσαν να διαχειριστούν τη μετάβαση εξουσίας.

Με πληροφορίες από Telegraph