«Ο Bubba δεν είναι ο Κλίντον» - Τι λέει ο αδερφός του Έπσταϊν σχετικά με email που αναφέρεται στον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ζήτησε τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν καθώς όπως λέει «δεν έχει τίποτα να κρύψει»

Μετά τη δημοσιοποίηση ενός email από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν που έγινε viral λόγω της αναφοράς του στον Ντόναλντ Τραμπ «να κάνει κάτι στον Bubba», ο αδελφός του Έπσταϊν δίνει διευκρινίσεις για το μήνυμα.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής δημοσίευσε πρόσφατα μεγάλο αριθμό εγγράφων από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν και ο Τραμπ — ο οποίος αναφέρεται πολλές φορές στα αρχεία — βρίσκεται ξανά υπό εξέταση σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν ένα email του Μαρκ Έπσταϊν (σ.σ. ο αδερφός του Έπσταϊν) που αναφέρεται σε φωτογραφίες του Τραμπ «να κάνει κάτι στον Bubba».

«Bubba» είναι παρατσούκλι του Μπιλ Κλίντον· ωστόσο, ο Μαρκ είπε στο περιοδικό The Advocate σε δημοσίευμα της Κυριακής 16 Νοεμβρίου ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος.

«Για αποφυγή παρεξηγήσεων, η αναφορά στον “Bubba” σε αυτή την αλληλογραφία δεν αφορά, με κανέναν τρόπο, τον πρώην Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον», δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν σε ανακοίνωσή του στο μέσο.

Η Αλι Κλαρκ, εκπρόσωπος του Μαρκ, είπε στο The Advocate ότι ο «Bubba» είναι «άτομο που δεν είναι δημόσιο πρόσωπο».

Ο Μαρκ εξήγησε επίσης ότι η ανταλλαγή email έχει διαβαστεί λάθος. «Ήταν απλώς μέρος μιας χιουμοριστικής, προσωπικής ανταλλαγής μεταξύ δύο αδελφών και ποτέ δεν προορίζονταν για δημοσιοποίηση ή για να ερμηνευθούν ως σοβαρές δηλώσεις», είπε στο The Advocate.

Όταν ζητήθηκε επιπλέον πλαίσιο για το μήνυμα, ο Μαρκ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το email του τον Μάρτιο του 2018 περιλάμβανε μια ανταλλαγή στην οποία ζητούσε από τον Τζέφρι να ρωτήσει τον Στιβ Μπάνον, πρώην επικεφαλής στρατηγικής του Τραμπ, αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «τις φωτογραφίες του Τραμπ να κάνει κάτι στον Bubba».

Σε δήλωση προς το PEOPLE, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Αμπιγκέιλ Τζάκσον, είπε: «Αυτά τα emails δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα. Οι Δημοκρατικοί και τα mainstream media προσπαθούν απεγνωσμένα να χρησιμοποιήσουν αυτή την απάτη ως αντιπερισπασμό από τις πολλές νίκες του Προέδρου, συμπεριλαμβανομένης της συντριπτικής ήττας των Δημοκρατικών στη μάχη για το shutdown. Δεν θα αποσπαστούμε, και ολόκληρη η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί τις υποσχέσεις για τις οποίες εκλέχθηκε ο Πρόεδρος, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των αυξήσεων τιμών της εποχής Μπάιντεν».

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα»

Σε ανάρτηση στο Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ προέτρεψε τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των εγγράφων, χαρακτηρίζοντας τη διαμάχη «μια δημοκρατική απάτη που ενορχηστρώθηκε από ριζοσπάστες της αριστεράς».

«Όπως είπα την Παρασκευή το βράδυ στο Air Force One στα Fake News Media, οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής πρέπει να ψηφίσουν για να δημοσιεύσουν τα αρχεία του Έπσταϊν, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, και είναι ώρα να προχωρήσουμε πέρα από αυτή τη Δημοκρατική Απάτη την οποία διαιωνίζουν οι Ριζοσπάστες της Αριστεράς για να αποσπάσουν την προσοχή από τις Μεγάλες Επιτυχίες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης Νίκης μας στο Δημοκρατικό “Shutdown”», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη δημοσιοποιήσει χιλιάδες σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Επίσης σημείωσε ότι η υπηρεσία διερευνά πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ του Έπσταϊν και «Δημοκρατικών παραγόντων» όπως ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο συνιδρυτής του LinkedIn Ριντ Χόφμαν και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λάρι Σάμερς.

«Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής μπορεί να έχει ό,τι δικαιούται νόμιμα, ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ!» είπε ο Τραμπ.

«Κανείς δεν νοιαζόταν για τον Τζέφρι Έπσταϊν όταν ήταν ζωντανός και, αν οι Δημοκρατικοί είχαν κάτι, θα το είχαν δημοσιεύσει πριν από τη Νίκη μας με Συντριβή στις Εκλογές», είπε ο Τραμπ. «Μερικά "μέλη" του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος χρησιμοποιούνται, και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Ας αρχίσουμε να μιλάμε για τα ρεκόρ επιτευγμάτων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και να μην πέφτουμε στην "ΠΑΓΙΔΑ" του Έπσταϊν, η οποία είναι στην πραγματικότητα κατάρα για τους Δημοκρατικούς, όχι για εμάς. ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

 
