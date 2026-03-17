Κηφισιά: Γνωστός στις Αρχές επιχειρηματίας συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία

Συνελήφθη 50χρονος επιχειρηματίας, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Κηφισιά.

Η σύλληψη έγινε μετά τον εντοπισμό αρχαιοτήτων στην κατοχή του, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές είχαν δεχθεί σχετική ενημέρωση ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ενδεχομένως να έκρυβε αρχαία αντικείμενα.

Έπειτα από έφοδο που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκαν συνολικά δέκα τμήματα εναλίων αμφορέων: τέσσερα από την ελληνιστική περίοδο, τέσσερα από τη βυζαντινή περίοδο και δύο νεότερων χρόνων.

Τα ευρήματα εξετάστηκαν από αρμόδιο αρχαιολόγο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Γνωστός στις Αρχές ο επιχειρηματίας

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να είναι γνωστός στις Αρχές, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Οκτώβριο είχε καταγγελθεί για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από την πρώην σύντροφό του, η οποία είναι γνωστό πρόσωπο από τον χώρο του μόντελινγκ και της υποκριτικής.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

