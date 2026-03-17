Θα μπορείς να κάνεις sex chat με το ChatGPT;

Η OpenAI καθυστέρησε τη λεγόμενη «λειτουργία ενηλίκων» του ChatGPT, που θα επέτρεπε ερωτικές συνομιλίες σε κείμενο για ενήλικους χρήστες.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η εταιρεία δεν έχει εγκαταλείψει το σχέδιο, αλλά βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σοβαρές αντιδράσεις για την πρόσβαση ανηλίκων, τη συναισθηματική εξάρτηση και τα όρια της οικειότητας με το πιο δημοφιλές chatbot της αγοράς.

Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη νέα λειτουργία. Η OpenAI δοκιμάζει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει το ChatGPT ως προσωπικός συνομιλητής, σε μια περίοδο όπου οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν θέλουν πια μόνο να απαντούν ερωτήσεις, αλλά να γίνονται όλο και πιο μόνιμη παρουσία στην καθημερινότητα του χρήστη. Εκεί ακριβώς πατά και το βασικό πολιτισμικό ερώτημα που ανέδειξε το Intelligencer: αργά ή γρήγορα, κάθε μεγάλη πλατφόρμα καλείται να αποφασίσει ποια θα είναι η σχέση της με το ερωτικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η νέα λειτουργία θα περιορίζεται σε ερωτικές συνομιλίες σε κείμενο και δεν θα περιλαμβάνει ερωτικές εικόνες, φωνή ή βίντεο. Ακόμη κι έτσι, οι επιφυλάξεις μέσα στην εταιρεία δεν είναι μικρές: αφορούν την πιθανότητα υπερβολικής χρήσης, συναισθηματικής προσκόλλησης στο chatbot και τη μετατόπιση της οικειότητας από την πραγματική ζωή σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που είναι σχεδιασμένο να κρατά τον χρήστη σε συνεχή διάλογο.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και το ποιοι αντέδρασαν. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι το συμβούλιο συμβούλων που έχει επιλέξει η ίδια η OpenAI για ζητήματα ευημερίας και τεχνητής νοημοσύνης δεν είδε τη λειτουργία ενηλίκων σαν ένα απλό νέο βήμα του προϊόντος. Μέλη του, με ειδίκευση στην ψυχολογία και τη γνωσιακή νευροεπιστήμη, εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν ένα τέτοιο άνοιγμα μπορεί να ενισχύσει τη συναισθηματική εξάρτηση από το chatbot, να θολώσει τα όρια με τις πραγματικές σχέσεις και να εκθέσει ανήλικους χρήστες σε περιεχόμενο που η εταιρεία δηλώνει ότι θέλει να κρατήσει εκτός ορίων.

Το πιο σοβαρό σημείο της υπόθεσης αφορά ακριβώς τους ανήλικους. Η Wall Street Journal αναφέρει ότι το σύστημα εκτίμησης ηλικίας της OpenAI είχε σε κάποια φάση ποσοστό λάθους περίπου 12%, κατατάσσοντας ανήλικους ως ενήλικους. Εκεί η ιστορία παύει να μοιάζει με ένα πικάντικο θέμα τεχνολογίας και γίνεται καθαρό ζήτημα ασφάλειας και ευθύνης.

Η πίεση προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει εδώ και μήνες. Ο Sam Altman έχει μιλήσει δημόσια υπέρ της ιδέας ότι οι ενήλικοι χρήστες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενήλικοι και ότι το ChatGPT θα μπορούσε να επιτρέψει περισσότερο ερωτικό περιεχόμενο σε κατάλληλα πλαίσια. Η καθυστέρηση, όμως, δείχνει ότι άλλο είναι να το λες ως αρχή και άλλο να το ανοίγεις μέσα στο πιο αναγνωρίσιμο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης της αγοράς.

Η ουσία είναι απλή: το ChatGPT πλησιάζει σε μια χρήση που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε να ανήκει σε πιο περιφερειακές εφαρμογές και όχι στο πιο mainstream όνομα της τεχνητής νοημοσύνης. Και η OpenAI φαίνεται να ανακαλύπτει σε πραγματικό χρόνο ότι το σεξ chat, όταν πλησιάζει τόσο κοντά στο κέντρο του ίντερνετ, δεν είναι μόνο θέμα ελευθερίας. Είναι θέμα ευθύνης, ορίων και σχεδιασμού.