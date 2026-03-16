ΕΕ: Οι υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ναυτική αποστολή ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα

Δεν προβλέπεται για την ώρα η επέκταση της εντολής της στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Κάγια Κάλας

Η Κάγια Κάλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, στις 16 Μαρτίου 2026. / Φωτ.: EPA/OLIVIER MATTHYS
Οι υπουργοί Εξωτερικών της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή EUNAVFOR ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ωστόσο, όπως σημείωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας, δεν προβλέπεται για την ώρα η επέκταση της εντολής της στα Στενά του Ορμούζ.

Αφού ολοκληρώθηκε το συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, η Κάλας δήλωσε:

«Στις συζητήσεις μας υπήρξε σαφής επιθυμία να ενισχυθεί αυτή η επιχείρηση (ΑΣΠΙΔΕΣ), αλλά προς το παρόν δεν υπήρχε καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της».

Η ίδια υπογράμμισε, πως οι συνομιλίες των υπουργών βρίσκονται «σε πολύ αρχικό στάδιο» και είχαν κυρίως χαρακτήρα «χαρτογράφησης» των πιθανών επιλογών. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται απρόθυμα να εμπλακούν ενεργά σε μια στρατιωτική σύγκρουση, ξεκαθάρισε.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» και «κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η αποστολή ASPIDES θα μπορούσε να ενισχυθεί με περισσότερα ναυτικά μέσα από τα κράτη-μέλη, ώστε να συνεχιστεί η αποστολή της για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τέλος, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι η ΕΕ δίνει έμφαση στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν γεύμα εργασίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας για να εξετάσουν πιθανές πρωτοβουλίες.

«Όλοι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν μια διπλωματική λύση», είπε.
 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

