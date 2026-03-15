Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Σήμερα και κάθε μέρα» - Η συγκινητική ανάρτηση για την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ τίμησε τη μνήμη της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας στη Βρετανία.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, μια τρυφερή φωτογραφία με τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα από την παιδική του ηλικία.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 1984 στο Highgrove, και απαθανατίζεται ο Ουίλιαμ να κρατά το χέρι της μητέρας του σε ένα ανθισμένο λιβάδι.

«Θυμάμαι τη μητέρα μου, σήμερα και κάθε μέρα. Σκέφτομαι όλους όσους σήμερα θυμούνται κάποιον που αγαπούν. Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Μητέρας», έγραψε χαρακτηριστικά ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν μόλις 15 ετών όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα έχασε τη ζωή της το 1997, γεγονός που σημάδεψε βαθιά την οικογένεια αλλά και εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η Κέιτ Μίντλετον δεν έκανε φέτος δημόσια ανάρτηση για την ημέρα, ωστόσο στο παρελθόν έχει μιλήσει συχνά για τη σημασία της μητρότητας στη ζωή της, ιδιαίτερα μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και την πορεία της ανάρρωσής της.

Με πληροφορίες από PEOPLE