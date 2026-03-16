Tο BBC ζητά να απορριφθεί η αγωγή του Τραμπ γιατί η επανεκλογή του αποδεικνύει ότι δεν τον δυσφήμισε

Εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα του BBC για απόρριψη της αγωγής, η δίκη θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2027

The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: EPA
Το BBC ζήτησε από αμερικανικό δικαστήριο να απορρίψει την αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ, που ζητά αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξαιτίας ενός μοντάζ της βρετανικής δημόσιας τηλεόρασης σε ομιλία του σε ένα ντοκιμαντέρ του 2024.

Στα δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα το BBC επισημαίνει ότι η επανεκλογή του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ αποδεικνύει ότι η υποτιθέμενη δυσφήμισή του δεν έβλαψε τη φήμη του.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το BBC τον δυσφήμισε επειδή με το μοντάζ που έκανε στην ομιλία του της 6ης Ιανουαρίου 2021 τον εμφάνιζε να καθοδηγεί τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Κογκρέσο. Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε το 2024, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες κέρδισε ο Τραμπ.

Τι αναφέρει η αγωγή και τι απαντά το BBC

Η αγωγή, που κατατέθηκε στη Φλόριντα, αναφέρει επίσης ότι το BBC παραβίασε έναν νόμο αυτής της Πολιτείας που απαγορεύει τις αθέμιτες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Η βρετανική τηλεόραση ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ για το μοντάζ της ομιλίας αλλά επιμένει ότι η αγωγή πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι το ντοκιμαντέρ δεν προβλήθηκε ποτέ στη Φλόριντα - και επομένως τα δικαστήριά της δεν έχουν δικαιοδοσία επί του θέματος - ούτε και σε καμία άλλη πολιτεία των ΗΠΑ.

Δεν είναι διαθέσιμο επίσης σε καμία αμερικανική πλατφόρμα, ούτε στο διαδίκτυο.

Εξάλλου, σύμφωνα με το επιχείρημα του BBC, ο Τραμπ δεν μπορεί να αποδείξει ότι, σε ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας μίας ώρας, αυτό το απόσπασμα των 12 δευτερολέπτων, που ο Τραμπ θεωρεί δυσφημιστικό, είχε σκοπό να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις. «Μάλιστα, τίποτα δεν αντικατοπτρίζει καλύτερα το πώς αντιλήφθηκαν οι υποστηρικτές του προέδρου Τραμπ τα σχόλιά του, από τις δικές τους δηλώσεις: περισσότεροι από 100 εναγόμενοι, που κατηγορήθηκαν για αδικήματα σχετικά με την 6η Ιανουαρίου (2021) είπαν στα δικαστήρια ότι ερμήνευσαν τα λεγόμενα του προέδρου Τραμπ ως προτροπή για δράση», αναφέρεται στο έγγραφο.

Εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα του BBC για απόρριψη της αγωγής, η δίκη θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε στο πρόσφατο παρελθόν με αγωγές πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και ορισμένα από αυτά συμφώνησαν να τον αποζημιώσουν με σημαντικά ποσά για να μπει τέλος στις δικαστικές περιπέτειές τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
