Ο Κάνιε Γουέστ ζητά συγνώμη από την Κιμ Καρντάσιαν- «Είναι η μητέρα των παιδιών μου»

Ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη από την πρώην σύζυγό του Κιμ Καρντάσιαν για «όποιο άγχος της προκάλεσε» από τότε που χώρισαν.

Το πρώην ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2014, φέρεται να ζούσε «χωριστές ζωές» στις αρχές του 2021 προτού η Καρντάσιαν υποβάλει αίτηση διαζυγίου.

Η Καρντάσιαν στη συνέχεια έκανε σχέση με τον Πιτ Ντέιβιντσον με τον οποίο χώρισε το καλοκαίρι. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εννιάμηνης σχέσης τους, ο Κάνιε Γουέστ ασκούσε έντονη κριτική τόσο για την πρώην του όσο και στον σύντροφό της.

Έφτασε σε σημείο δε, να διαδίδει φήμες ότι ο κωμικός είχε AIDS.

Τον περασμένο μήνα, ο Κάνιε Γουέστ, πλέον Ye, δημοσίευσε ένα ψεύτικο πρωτοσέλιδο των New York Times ανακοινώνοντας τον θάνατο του «Skete Davidson» μετά την είδηση ότι χώρισε με την πρώην σύζυγό του.

Εκείνη από την πλευρά της επέκρινε τον ράπερ για τις «συνεχείς επιθέσεις» του εναντίον της.

Ωστόσο, ο Κάνιε τώρα φαίνεται πως, παροδικά τουλάχιστον, αλλάζει τακτική. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Good Morning America σήμερα εξήγησε πως «Αυτή είναι η μητέρα των παιδιών μου και ζητώ συγγνώμη για όποιο άγχος προκάλεσα, ακόμη και πάνω στην απογοήτευσή μου, επειδή ο Θεός με καλεί να είμαι πιο δυνατός.

»Αλλά επίσης, κανείς δεν πρέπει να (της) προκαλεί άγχος. Τη χρειάζομαι να έχει λιγότερο άγχος και όσο το δυνατόν πιο υγιές και ήρεμο μυαλό για να μπορέσει να μεγαλώσει τα παιδιά μας».

«Έχω φωνή, αλλά έπρεπε να παλέψω γι' αυτήν», απάντησε ο Γουέστ όταν ρωτήθηκε αν η δική του πλευρά ακούγεται όσο και της Καρντάσιαν.

«Αυτό σε πληγώνει όταν πρέπει να ουρλιάζεις για το τι φοράνε τα παιδιά σου και άλλες μικρές ανοησίες, όπως έγινε στην περίπτωση με το Gap, αυτό που συνέβαινε με την Adidas και αυτό που συνέβαινε στο σπίτι μου».

«Ήταν ένα είδος περιφρόνησης για μένα, σε κάτι που συνδημιούργησα. Συνδημιούργησα τα παιδιά. Συνδημιούργησα το προϊόν στην Adidas. Στη συνέχεια, συνδημιουργήθηκε το προϊόν στο Gap», είπε μεταξύ άλλων.

Νωρίτερα φέτος, ο Γουέστ υποστήριξε δημόσια ότι η Καρντάσιαν τον είχε κατηγορήσει ότι της επιτίθεται. Το ζευγάρι διαφωνούσε για το ότι η κόρη τους Νορθ είχε έναν εποπτευόμενο λογαριασμό TikTok, για το οποίο ο Γουέστ ήταν αντίθετος.

Οι όροι του διαζυγίου του ζευγαριού δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη. Στις 14 Δεκεμβρίου αναμένεται δε, να ξεκινήσει μία διήμερη ακρόαση.

“This is the mother of my children and I apologize for any of stress that I have caused.” @kanyewest speaks on co-parenting with Kim Kardashian. https://t.co/pJ0AQzgKkj pic.twitter.com/ATTI17235u