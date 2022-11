Ο Κάνιε Γουέστ σκέφτεται να γίνει «αντιπρόεδρος του Τραμπ» στις εκλογές του 2024

Ο Αμερικανός ράπερ Κάνιε Γουέστ υποστήριξε στο Twitter, την Τετάρτη ,ότι ζήτησε από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του, στις προεδρικές εκλογές του 2024.

«Πρώτη φορά στο Μαρ-α-Λάγκο... Ποια νομίζετε ότι ήταν η απάντησή του όταν του ζήτησα να είναι ο σνυποψήφιος μου το 2024;», έγραψε ο Γουέστ σε ένα tweet με συνημμένη μια δημοσκόπηση.

Οι θεατές μπορούσαν να επιλέξουν ως επιλογές «That's very Ye» - ένα λογοπαίγνιο σχετικά με το παρατσούκλι του, «Ye» ως κατάφαση - ή «That's very Nay» ως αρνητική απάντηση.

Ο ράπερ ήθελε και το 2019 να διεκδικήσει την είσοδό του στο Οβάλ Γραφείο, χωρίς αποτέλεσμα, και πολλοί προεξοφλούν ότι το αποτέλεσμα θα είναι πανομοιότυπο και αυτή τη φορά, θεωρώντας πως το όνομα του Ye δεν θα γραφτεί καν ως επιλογή στα ψηφοδέλτια.

First time at Mar-a-Lago



Rain and traffic



Can’t believe I kept President Trump waiting



And I had on jeans Yikes



What you guys think his response was when I asked him to be my running mate in 2024?