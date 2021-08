Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε αίτηση σε δικαστήριο προκειμένου να αλλάξει το όνομά του απλά σε «Ye».

Ο ράπερ επικαλέστηκε «προσωπικούς λόγους» στα έγγραφα που κατέθεσε σε δικαστήριο του Λος Άντζελες. Δικαστής θα πρέπει να εγκρίνει την αίτησή του.

Η κίνηση αυτή έρχεται περίπου τρία χρόνια από τη στιγμή που ο σταρ της μουσικής, σχεδιαστής και κάποια στιγμή επίδοξος πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο Twitter για την αλλαγή του ονόματός του, μετά την κυκλοφορία άλμπουμ με τον τίτλο «Ye».

Τότε είχε «συστηθεί» ως το «πλάσμα» που ήταν γνωστό ως Κάνιε Γουέστ. «Είμαι ο YE», έγραψε είχε γράψει στην ίδια ανάρτηση.

the being formally known as Kanye West



I am YE