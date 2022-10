Ο Κάνιε Γουέστ επέστρεψε στο Twitter- Τον καλωσόρισε ο Έλον Μασκ

Ο Κάνιε Γουέστ επέστρεψε στο Twitter για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια.

Την κίνηση αυτή έσπευσε να καλωσορίσει ο Έλον Μασκ, ο οποίος βρίσκεται στη διαδικασία αγοράς της πλατφόρμας.

Ο Γουέστ, ο οποίος άλλαξε νόμιμα το όνομά του σε Ye, δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία ενός καπέλου που έγραφε το 2024.

Ο Μασκ απάντησε με το δικό του tweet, γράφοντας «Καλώς ήρθες πίσω στο Twitter, φίλε μου!».

Ο Γουέστ έκανε τελευταία ανάρτηση στο Twitter τον Νοέμβριο του 2020, αμέσως μετά τις τελευταίες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Μετά το πρώτο του tweet την Παρασκευή, δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, κατηγορώντας τον ότι τον έδιωξε από το Instagram.

Συνέχισε με αναρτήσεις για το Ιράν και το cancel culture.

Σε μια δήλωση στο CNN Business το Σάββατο, εκπρόσωπος της Meta είπε ότι το περιεχόμενο από τον λογαριασμό του Γουέστ διαγράφηκε λόγω παραβίασης των πολιτικών της εταιρείας και τέθηκε περιορισμός στον λογαριασμό του.

Δεν διευκρίνισε ωστόσο τι ήταν απαράδεκτο σχετικά με το περιεχόμενο ή τι είδους περιορισμός επιβλήθηκε.

Η ποινή επιβλήθηκε αφότου ο Γουέστ μοιράστηκε μια ανάρτηση που διαγράφηκε έκτοτε, η οποία περιελάμβανε ένα στιγμιότυπο από μια συνομιλία με τον Sean "Diddy" Combs, η οποία επικρίθηκε από την Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή ως «αντιεβραϊκή».

Ωστόσο δεν ήταν η πρώτη φορά που επιβλήθηκαν ποινές στον Γουέστ για αναρτήσεις του. Τον περασμένο Μάρτιο το Instagram του επέβαλε 24ωρη αναστολή στις αναρτήσεις του ρατσιστική δυσφήμιση του παρουσιαστή του «Daily Show», Trevor Noah.

Look at this Mark



How you gone kick me off instagram



You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur