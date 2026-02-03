Ο Jeff Koons παρευρέθηκε σε δείπνο στο σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Jeff Koons παρευρέθηκε σε δείπνο που διοργάνωσε ο Τζέφρι Έπσταϊν το 2013, χρόνια μετά την πρώτη καταδίκη του Αμερικανού χρηματιστή για αποπλάνηση ανηλίκου, σύμφωνα με emails που έδωσε στη δημοσιότητα το Yπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Το 2013, ο Έπσταϊν ζήτησε συγκεκριμένα να παρευρεθεί ο Koons σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου στην κατοικία του στην περιοχή Upper East Side της Νέας Υόρκης.

Ο Koons και η σύζυγός του αποδέχθηκαν την πρόσκληση μέσω email. Σύμφωνα με την αλληλογραφία που δημοσιεύθηκε από το DOJ, στη λίστα καλεσμένων περιλαμβάνονταν επίσης ο σκηνοθέτης Γούντι Άλεν και ο καθηγητής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) Νιλ Γκέρσενφελντ.

Σε email της 30ής Αυγούστου, ο Έπσταϊν ενημέρωνε την πρώην προσωπική του βοηθό, Λέσλι Γκροφ, ότι είχε ζητήσει από τον Γκέρσενφελντ - ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Koons στο γλυπτό «Liberty Bell» - να καλέσει τον καλλιτέχνη.

Facebook Twitter Το έργο «Liberty Bell»

«Δεν είχα καμία άλλη σχέση με τον Έπσταϊν»

Σε δήλωσή του στο Hyperallergic, η οποία διαβιβάστηκε μέσω της γκαλερί του Gagosian, ο Koons επιβεβαίωσε ότι παρευρέθηκε στο δείπνο.

«Κατόπιν πρόσκλησης ενός καθηγητή του MIT, του Νιλ Γκέρσενφελντ, η σύζυγός μου Τζαστίν και εγώ παρευρεθήκαμε σε δείπνο στο σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν», αναφέρει ο Koons. «Πέρα από τη συμμετοχή μας στο δείπνο, δεν είχα καμία άλλη σχέση με τον Έπσταϊν».

Την περίοδο που πραγματοποιήθηκε το δείπνο, ο Έπσταϊν είχε ήδη εκτίσει ποινή 18 μηνών φυλάκισης, μετά την ομολογία του το 2008 σε κατηγορίες που περιλάμβαναν και την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών από ανήλικο στη Φλόριντα. Ο Έπσταϊν είχε συνάψει συμφωνία με τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές, η οποία του παρείχε ασυλία από ομοσπονδιακές διώξεις - πληροφορία που έγινε δημόσια γνωστή το 2009. Μέχρι το 2012, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο χρηματιστής είχε στραφεί στη φιλανθρωπία, επιχειρώντας να περιορίσει την αρνητική δημοσιότητα γύρω από τα σεξουαλικά του εγκλήματα.

Facebook Twitter Το email με το οποίο ο Jeff Koons επιβεβαιώνει ότι θα παρευρεθεί στο δείπνο του Έπσταϊν/Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα περιλαμβάνουν και άλλα emails στα οποία ο Έπσταϊν και συνεργάτες του αναφέρονται στο δείπνο στο οποίο παρευρέθηκε ο Koons. Σε ένα μήνυμα, η Γκροφ, μεταφέροντας πληροφορίες του Έπσταϊν σε άτομο του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί, ανέφερε ότι στο δείπνο αναμενόταν να παρευρεθεί και μία «κοπέλα», της οποίας το όνομα επίσης έχει καλυφθεί στα έγγραφα.

«Ο Τζέφρι θέλει να βεβαιωθεί ότι γνωρίζεις πως προγραμματίζεται ένα δείπνο για τις 4 Σεπτεμβρίου», έγραψε η Γκροφ στο email της 30ής Αυγούστου 2013. «Ο Γούντι Άλεν θα έρθει, αυτή η κοπέλα [διαγραμμένο]… φέρνουμε αεροπορικώς τον Νιλ Γκέρσενφελντ από τη Βοστώνη… και, όπως βλέπεις παρακάτω, ο Τζέφρι ζήτησε από τον Νιλ να καλέσει τον Jeff Koons… Δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα έρθουν ακόμη…»

Σε άλλη αλληλογραφία σχετικά με το δείπνο, ο Έπσταϊν και η Γκροφ συζητούν για μια γυναίκα, της οποίας το όνομα έχει επίσης διαγραφεί.

«Να της στείλω email και να της ζητήσω να έρθει για συνέντευξη;» ρώτησε η Γκροφ τον Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν απάντησε: «Όχι συνέντευξη. Έρχεται για δείπνο με τον Γούντι και τον Λίον. Ζήτησα επίσης από τον Νιλ να καλέσει τον Jeff Koons». (Πιθανότατα ο Έπσταϊν αναφερόταν στον δισεκατομμυριούχο χρηματιστή και μέλος του Δ.Σ. του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, Λίον Μπλακ, ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι κατέβαλε πάνω από 150 εκατ. δολάρια στον Έπσταϊν, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε παρανομία.)

Facebook Twitter Ο Έπσταϊν και η βοηθός του συζητούν για τους καλεσμένους του δείπνου/Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Στις 3 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από το δείπνο, άτομο που φέρεται να εργαζόταν για τον Έπσταϊν ενημέρωσε κάποιον, του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί, να αναζητήσει πληροφορίες για τον Koons ενόψει της εκδήλωσης.

«Ο Τζέφρι μου ζήτησε να σας ενημερώσω ότι ο Jeff Koons θα παρευρεθεί στο δείπνο την Τετάρτη το βράδυ μαζί με τη σύζυγό του, Τζαστίν. Ο Τζέφρι σκέφτηκε ότι θα μπορούσατε να τον "γκουγκλάρετε" πριν έρθετε», ανέφερε το μήνυμα.

Facebook Twitter Άτομο που εκπροσωπεί τον Έπσταϊν ζητά από άγνωστο να βρει πληροφορίες για τον Jeff Koons/Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

«Ο Έπσταϊν δεν επισκέφθηκε ποτέ το στούντιό μου»

Τρεις ημέρες μετά το δείπνο, ο Έπσταϊν είπε στη σύζυγο του Γούντι Άλεν, Σουν-Γι Πρέβιν, ότι θα ήθελε να επισκεφθεί το στούντιο του Koons. Σε emails, ο Έπσταϊν συζητούσε σχέδια να περάσει από εκεί μαζί με τον Γούντι Άλεν στις 8 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς.

Σε δήλωσή του στο Hyperallergic, ο Koons αρνήθηκε ότι πραγματοποιήθηκε τέτοια επίσκεψη. «Απ’ όσο γνωρίζω εγώ και το προσωπικό μου, ο Έπσταϊν δεν επισκέφθηκε ποτέ το στούντιό μου», ανέφερε.

Ωστόσο, email που φαίνεται να περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Έπσταϊν για τις 8 Νοεμβρίου και εστάλη το ίδιο πρωί, αναφέρει σχέδιο για «επίσκεψη στο στούντιο του Jeff Koons» στις 14:00. Επιπλέον, μήνυμα που έλαβε ο Έπσταϊν έναν χρόνο αργότερα από επαφή με διαγραμμένο όνομα κάνει αναφορά σε επίσκεψη στο στούντιο του Koons: «Η Ρούντι Οβτσινίκοβα επέστρεψε στην πόλη! Πάμε στο πάρτι γενεθλίων της απόψε! Θυμάσαι που είχε έρθει μαζί μας στο στούντιο του Jeff Koons;»

Παρότι η απόπειρα επίσκεψης του Έπσταϊν στο στούντιο του Koons είχε συμπεριληφθεί σε έρευνα της Wall Street Journal το 2023, η αποκάλυψη ότι ο καλλιτέχνης είχε παρευρεθεί σε δείπνο στο σπίτι του, χρόνια μετά την καταδίκη του, δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Οι νέες πληροφορίες προέρχονται από την πιο πρόσφατη δέσμη των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν», περίπου τρία εκατομμύρια επιπλέον έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, περισσότερο από έναν μήνα μετά την προθεσμία που είχε θέσει το Κογκρέσο.

Το αρχικό υλικό αποκάλυψε τις ταυτότητες δεκάδων θυμάτων του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από επιζώντες και οργανώσεις υπεράσπισης θυμάτων.

Με πληροφορίες από hyperallergic.com