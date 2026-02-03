Αρχεία Έπσταϊν: Αποσύρθηκαν χιλιάδες έγγραφα που αποκάλυπταν ταυτότητες θυμάτων

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε από την ιστοσελίδα του χιλιάδες έγγραφα που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά από καταγγελίες θυμάτων ότι στη δημοσιοποίηση περιλήφθηκαν στοιχεία που αποκάλυπταν την ταυτότητά τους.

Δικηγόροι που εκπροσωπούν θύματα ανέφεραν ότι τα αρχεία που αναρτήθηκαν την Παρασκευή δεν είχαν τις αναγκαίες περικοπές και ότι αυτό ανέτρεψε τη ζωή σχεδόν 100 επιζωσών και επιζώντων. Όπως υποστηρίζουν, στο υλικό υπήρχαν διευθύνσεις email και γυμνές φωτογραφίες, στις οποίες μπορούσαν να αναγνωριστούν ονόματα και πρόσωπα πιθανών θυμάτων. Σε κοινή δήλωσή τους, επιζώντες χαρακτήρισαν τη δημοσιοποίηση «εξοργιστική» και είπαν ότι δεν πρέπει να «κατονομάζονται, να μπαίνουν στο μικροσκόπιο και να ξανατραυματίζονται».

Για «τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλαμα» κάνει λόγο το υπουργείο Δικαιοσύνης

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι αποσύρθηκαν όλα τα αρχεία που επισημάνθηκαν και ότι τα λάθη οφείλονται σε «τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα». Σε επιστολή που κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστή, σημείωσε ότι όλα τα έγγραφα που ζητήθηκε από θύματα ή δικηγόρους τους να αφαιρεθούν μέχρι το βράδυ της Κυριακής έχουν αποσυρθεί ώστε να γίνουν πρόσθετες περικοπές. Πρόσθεσε ότι συνεχίζει να εξετάζει νέα αιτήματα και ότι έχει αφαιρέσει και «σημαντικό αριθμό» εγγράφων που εντόπισε η ίδια πως χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία.

Η δημοσιοποίηση έγινε στο πλαίσιο υποχρέωσης που επιβλήθηκε μετά την έγκριση σχετικού μέτρου από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να οφείλει να αφαιρέσει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να ταυτοποιήσει θύματα.

Την Παρασκευή, δύο δικηγόροι θυμάτων προσέφυγαν σε ομοσπονδιακό δικαστή στη Νέα Υόρκη ζητώντας να διαταχθεί η απόσυρση ολόκληρου του ιστότοπου που φιλοξενούσε τα αρχεία. Χαρακτήρισαν τη δημοσιοποίηση «τη σοβαρότερη παραβίαση της ιδιωτικότητας θυμάτων μέσα σε μία ημέρα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών». Όπως ανέφεραν, υπήρξε «μια εξελισσόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης» λόγω της αποτυχίας του υπουργείου Δικαιοσύνης να αφαιρέσει ονόματα και άλλα προσωπικά στοιχεία σε χιλιάδες περιπτώσεις.

Θύματα του Έπσταϊν έλαβαν απειλές μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων

Στο αίτημα προς το δικαστήριο περιλήφθηκαν και σχόλια θυμάτων. Μία επιζήσασα περιέγραψε τη δημοσιοποίηση ως «απειλητική για τη ζωή», ενώ άλλη ανέφερε ότι δέχθηκε απειλές θανάτου, αφού δημοσιεύθηκαν ιδιωτικά τραπεζικά της στοιχεία. Μιλώντας στο BBC, η Άνι Φάρμερ, επιζήσασα της υπόθεσης Επσταϊν, είπε ότι «είναι δύσκολο να επικεντρωθεί κανείς στις νέες πληροφορίες που ήρθαν στο φως, όταν η ζημιά που προκάλεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης εκθέτοντας τους επιζώντες είναι τόσο μεγάλη».

Αντίστοιχα, η επιζήσασα της υπόθεσης Έπσταϊν, Λίσα Φίλιπς, δήλωσε ότι πολλοί από τους επιζώντες είναι «πολύ δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα». Όπως είπε, το υπουργείο Δικαιοσύνης «παραβίασε και τις τρεις βασικές προϋποθέσεις» που είχαν τεθεί: δεν δημοσιοποιήθηκαν όλα τα έγγραφα, η προθεσμία για τη δημοσίευση έχει παρέλθει και, παρά ταύτα, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα θυμάτων. «Νιώθουμε ότι παίζουν παιχνίδια εις βάρος μας, αλλά δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε», πρόσθεσε.

Η δικηγόρος δικαιωμάτων των γυναικών Γκλόρια Όλρεντ, που έχει εκπροσωπήσει πολλά από τα θύματα του Επσταϊν, δήλωσε ότι στην τελευταία δημοσιοποίηση αποκαλύφθηκαν ονόματα επιζώντων που μέχρι σήμερα δεν είχαν εμφανιστεί δημόσια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είπε, τα ονόματα ήταν τυπικά διαγραμμένα αλλά παρέμεναν αναγνώσιμα, ενώ αλλού δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες θυμάτων που δεν είχαν μιλήσει ποτέ δημόσια.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η υπηρεσία «λαμβάνει πολύ σοβαρά την προστασία των θυμάτων» και ότι έχουν ήδη αφαιρεθεί χιλιάδες ονόματα από τα εκατομμύρια σελίδων που έχουν δημοσιευθεί. Σύμφωνα με το υπουργείο, μέχρι στιγμής μόλις το 0,1% των σελίδων που αναρτήθηκαν περιείχαν μη περικομμένα στοιχεία ικανά να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση θυμάτων.

Με πληροφορίες από BBC