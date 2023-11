Ίλον Μασκ: Αυτές είναι οι εταιρείες που αποσύρουν τις διαφημίσεις από το X

Αυξάνονται οι μεγάλες εταιρείες που έχουν σταματήσει κάθε διαφήμιση στο X (πρώην Twitter), αφού ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Ίλον Μασκ κατηγορήθηκε πως υποστήριξε μια αντισημιτική θεωρία.

Οι εταιρείες έλαβαν την απόφαση να αποσύρουν τις διαφημίσεις τους από την πλατφόρμα του X, καθώς ένα παρατηρητήριο μέσων ενημέρωσης ανέφερε ότι εταιρικές τους διαφημίσεις εμφανίζονταν δίπλα σε ρητορική μίσους. Πρόκειται για το τελευταίο πλήγμα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αντιμετώπισε μια μαζική φυγή διαφημιστών μετά την αγορά του ιστότοπου από τον Ίλον Μασκ πριν από περίπου ένα χρόνο.

Το Media Matters, το παρατηρητήριο που εξέδωσε την σχετική έκθεση, ενημερώνει αυτόν τον κατάλογο σε τακτική βάση, καθώς ολοένα και περισσότεροι διαφημιζόμενοι προβαίνουν σε σχετικές ανακοινώσεις ανακοινώσεις.

Τουλάχιστον δώδεκα μεγάλες εταιρείες έχουν σταματήσει τις διαφημίσεις στο X μετά την προαναφερόμενη μαζική έξοδο, η οποία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα λόγω ανησυχιών περί αντισημιτισμού και ρητορικής μίσους στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Ίλον Μασκ.

Το Fox Sports, η Ubisoft, η Axios, το TechCrunch και η 11:11 Media της Paris Hilton δήλωσαν στο CNN τις τελευταίες ημέρες ότι σταμάτησαν να πληρώνουν για διαφημίσεις στο X, μαζί με άλλες εξίσου μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έλαβαν ανάλογη απόφαση την περασμένη εβδομάδα.

Η συνεχιζόμενη αποχώρηση των διαφημιστών σηματοδοτεί μια βαθύτερη κρίση για το X, του οποίου η διοίκηση ούτως ή άλλως προσπαθούσε να επαναφέρει κορυφαίες εταιρείες στην πλατφόρμα μετά την περσινή εξαγορά από τον Ίλον Μασκ. Επιπλέον αυτή η νέα κρίση συμπίπτει με το διάστημα που όλο και περισσότεροι χρήστες του X μεταπηδούν σε εναλλακτικές πλατφόρμες.

Η τελευταία μαζική αποχώρηση εταιρειών ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, όταν η IBM δήλωσε ότι ανέστειλε τη διαφήμισή της στο X μετά από μια έκθεση του προοδευτικού παρατηρητηρίου μέσων ενημέρωσης Media Matters που διαπίστωσε ότι η διαφήμισή της εμφανιζόταν μαζί με φιλοναζιστικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα.

Την περασμένη Παρασκευή, ένα πλήθος μεγάλων εταιρειών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Disney, Paramount, Comcast, Lionsgate, NBCUniversal και της Warner Bros. Discovery, μητρικής εταιρείας του CNN, ακολούθησαν το παράδειγμά της.

Οι εταιρείες που ανακοίνωσαν πως σταματούν τις διαφημίσεις στο X είναι:

-IBM

IBM pulls adverts from X after report finding they ran next to Nazi content https://t.co/sOzUDpne5r — FT Technology News (@fttechnews) November 16, 2023

-Lions Gate Entertainment

Lions Gate Entertainment has suspended all advertising on X, effective immediately, a company spokesman said by email. https://t.co/gkCgS2P727 — Bloomberg (@business) November 17, 2023

-Apple

EXCLUSIVE: Apple to pause advertising on X after Musk backs antisemitic post https://t.co/Xs0WS30IKi — Axios (@axios) November 17, 2023

-Disney

Along with Apple and Lionsgate, Disney has also paused advertising on X/Twitter. https://t.co/GC0G5iBRzI — Ryan Mac 🙃 (@RMac18) November 17, 2023

-Warner Brothers Discovery

-Paramount Global

Can confirm Paramount Global is suspending too. It’s a deluge.



Apple, Disney, Warner, Paramount Global and Lionsgate pause advertising on X



Story here: https://t.co/DfNy6gYiLv — Alex Sherman (@sherman4949) November 18, 2023

-NBCUniversal

Update: Comcast/NBCUniversal has now paused advertising on X, a Comcast representative tells me. They join IBM, Apple, Disney, WBD and a number of other companies that have paused advertising >> https://t.co/P5HFmdh6M4 — Dylan Byers (@DylanByers) November 18, 2023

-Comcast

Disney, Comcast, Lionsgate and Paramount Global joined the string of companies that are pulling ad money from X after Elon Musk promoted an antisemitic post and a media watchdog reported that corporate ads were appearing alongside hate speech. https://t.co/a8VSlmlBkF — The Washington Post (@washingtonpost) November 18, 2023

-Sony

-Ubisoft

Ubisoft is suspending its ads on X/Twitter, joining Apple, Disney and others who have done so since last week



An ad for Assassin's Creed Nexus VR had 10 million impressions on X through this morning



First reported here in my newsletter: https://t.co/Fi8biLahqv pic.twitter.com/E2s7IZ9nK8 — Stephen Totilo (@stephentotilo) November 20, 2023

Αγωγή του Ίλον Μασκ

Το X του Ίλον Μασκ έκανε αγωγή σε βάρος της Media Matters, υποστηρίζοντας ότι ο οργανισμός δυσφήμισε την πλατφόρμα, λόγω της έκθεσης σύμφωνα με την οποία διαφημίσεις μεγάλων εταιρειών εμφανίζονταν δίπλα σε αντισημιτικές διαφημίσεις.

Στην αγωγή, που κατατέθηκε στο Τέξας, το Χ κατηγορεί τη Media Matters για «παραποίηση» των στοιχείων. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η ΜΚΟ χρησιμοποίησε λογαριασμούς που ακολουθούν αποκλειστικά εκείνους μεγάλων εταιρειών στην πλατφόρμα ή χρήστες που είναι γνωστοί για ακραίο περιεχόμενο και πως «κατέφυγε σε αδιάκοπο σκρολάρισμα και ανανέωση» του feed, μέχρι να βρει διαφημίσεις δίπλα σε εξτρεμιστικές αναρτήσεις.

Η έκθεση της Media Matters διαστρέβλωσε τη συνήθη εμπειρία στο Χ «με πρόθεση να βλάψει» την πλατφόρμα και τη λειτουργία της, σύμφωνα με την αγωγή της εταιρείας.

Τι έγραψε ο Ίλον Μασκ και η απάντηση του Λευκού Οίκου

Το όλο θέμα δημιουργήθηκε όταν ο Ίλον Μασκ απάντησε σε μια ανάρτηση που υποστήριζε ότι οι εβραϊκές κοινότητες «προωθούν ακριβώς το ίδιο διαλεκτικό μίσος εναντίον των λευκών που λένε ότι θέλουν να μην χρησιμοποιείται εναντίον τους», γράφοντας: «Είπες την ακριβή αλήθεια». Στην ανάρτηση γινόταν επίσης λόγος για «ορδές μειονοτήτων» που κατακλύζουν τις χώρες της Δύσης, μια δημοφιλή αντισημιτική θεωρία συνωμοσίας.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άντριου Μπέιτς, σχολίασε: «Είναι απαράδεκτο να επαναλαμβάνεται το αποκρουστικό ψέμα που κρύβεται πίσω από τη χειρότερη αντισημιτική ενέργεια στην αμερικανική ιστορία και μάλιστα έναν μήνα μετά τη φονικότερη ημέρα για τον εβραϊκό λαό μετά το Ολοκαύτωμα».

Πρόκειται για θεωρία την οποία είχε επικαλεστεί, στα τελευταία γραπτά του, ο Ρόμπερτ Μπάουερς, ο οποίος δολοφόνησε 11 ανθρώπους στη συναγωγή «Δέντρο της Ζωής» του Πίτσμπουργκ το 2018. Στην τελευταία ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης υποστήριζε ότι μια εβραϊκή μη κερδοσκοπική οργάνωση που βοηθούσε πρόσφυγες «φέρνει εισβολείς για να σκοτώνουν τον λαό μας». Η σφαγή στη συναγωγή ήταν η χειρότερη επίθεση εναντίον Εβραίων στην αμερικανική ιστορία.

Με πληροφορίες από mediamatters.org και cnn.com