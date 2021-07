Με τον Γκόρντον Ράμσεϊ τα έχει βάλει ζευγάρι Βρετανών, που διαμαρτύρονται ότι τους χάλασε τον γάμο με τα γυρίσματα της νέας εκπομπής του.

Η εταιρεία παραγωγής τους αποζημίωσε για τα χρήματα που έδωσαν για την τελετή (1.800 δολάρια), ενώ έπειτα από δημοσιεύματα για το περιστατικό ο Ράμσεϊ προσφέρθηκε να τους κάνει το τραπέζι σε εστιατόριό του.

Ο Τσάρλι Γουίλις και η η σύζυγός του, Λόρα, είχαν κανονίσει μια γαμήλια τελετή με έξι καλεσμένους στην ιδιωτική παραλία Lusty Glaze στην Κορνουάλη, τον προηγούμενο μήνα. Όμως, την ίδια ημέρα έκανε γυρίσματα εκεί ο Ράμσεϊ για την επερχόμενη εκπομπή του «Future Food Stars».

«Δουλέψαμε και οι δύο τόσο σκληρά για να μαζέψουμε χρήματα για εκείνη την ημέρα και νιώσαμε σαν κομπάρσοι σε ένα σόου», δήλωσε ο Τσάρλι Γουίλις στη Sun. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρουσία του συνεργείου «κατέστρεψε» τις γαμήλιες φωτογραφίες, ενώ το γεύμα μετά τον γάμο ήταν «φτηνό και άθλιο», επειδή ο Ράμσεϊ χρησιμοποιούσε την κουζίνα.

Η εταιρεία παραγωγής έδωσε στο ζευγάρι τα χρήματα που είχαν πληρώσει για την τελετή και το τραπέζι. Σε επιστολή που δημοσίευσε η Sun, στέλεχος της εταιρείας ζήτησε συγγνώμη από το ζευγάρι για την αναστάτωση που προκάλεσαν τα γυρίσματα την ημέρα του γάμου τους.

Εκπρόσωπος του χώρου που έγινε ο γάμος- και τα γυρίσματα- δήλωσε στο Insider ότι το ζευγάρι δεν είχε κλείσει ολόκληρη την παραλία για τη γαμήλια τελετή και το γεύμα στους καλεσμένους. Παράλληλα επεσήμανε ότι η εταιρεία παραγωγής αποζημίωσε το ζευγάρι για τα χρήματα που είχαν δώσει, ως «κίνηση καλής θέλησης».

«Είναι πραγματικά κρίμα ότι αυτό το ζευγάρι συνεχίζει να παραπονιέται. Ο λογαριασμός τους καλύφθηκε γενναιόδωρα, συζήτησαν με χαρά με τον Γκόρντον εκείνη την ημέρα, δεν είχαν την αποκλειστική χρήση της παραλίας και όλοι οι άλλοι που βρίσκονταν εκεί πέρασαν υπέροχα μπροστά και πίσω από τις κάμερες», δήλωσε στην Daily Mail εκπρόσωπος του Ράμσεϊ.

Όσο για τον ίδιο τον διάσημο σεφ, με ανάρτηση στο Twitter αντέδρασε στο δημοσίευμα της Daily Mail, προσφέροντας στο ζευγάρι και ένα τραπέζι σε εστιατόριό του.

«Πρέπει να έχασα το κομμάτι στο οποίο το συνεργείο μου κι εγώ καταστρέψαμε τον γάμο… Συγχαρητήρια για τον όμορφο γάμο… αν έχετε διάθεση για μια βραδιά στο Savoy Grill, κερνάω εγώ», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Must’ve missed the part where my crew and I ruined the wedding…..Congrats on a beautiful marriage….if you fancy a night at @savoygrill it’s on me…I’ll try to not ruin it @MailOnline https://t.co/34HXUVEoj2 pic.twitter.com/HlsVE7Es8x