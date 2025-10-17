ΔΙΕΘΝΗ
Ο Φειδίας Παναγιώτου ως κλόουν ανακοινώνει νέο κόμμα στην Κύπρο

Το νέο κόμμα του Φειδία Παναγιώτου θα ονομάζεται «Άμεση Δημοκρατία»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Φειδίας Παναγιώτου / TikTok / Phidias Panayotou
Χωρίς να θέλει να ρίξει, όπως είπε ο ίδιος, «χαστούκι στο πολιτικό σύστημα», ο γνωστός, ανεξάρτητος, αλλά σχετικός με τη Ρωσία και τον ακροδεξιό επιχειρηματία Έλον Μασκ, Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου ανακοίνωσε πως ιδρύει πολιτικό κόμμα ενόψει των εκλογών του Μαΐου στην Κύπρο.

Ο Φειδίας Παναγιώτου, φορώντας μία κόκκινη μύτη κλόουν, προχώρησε στη μεγαλύτερη, όπως είπε πάλι ο ίδιος, «ανακοίνωση της ζωής του», καθώς οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο είναι προγραμματισμένες για τον Μάιο του 2026.

Παραδεχόμενος ότι μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, ζήτησε τη βοήθεια του κόσμου για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, ανακοινώνοντας πως το όνομα του φορέα θα είναι «Άμεση Δημοκρατία». Μεταξύ άλλων, όλα θα γίνονται μέσω μίας εφαρμογής, ενώ οι βουλευτές θα επιλεχθούν μέσω του app.

Φειδίας Παναγιώτου: Η ανακοίνωση για το κόμμα του

«Αυτή είναι η πιο μεγάλη ανακοίνωση της ζωής μου.

Έχει πάνω από έναν χρόνο παιδιά που βγήκα Ευρωβουλευτής και πλέον το είδαμε στην πράξη, ότι ένας ανεξάρτητος πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα από μόνος του.

Και κατέληξα παιδιά ότι για να πετύχουμε την αλλαγή που θέλουμε, πρέπει να αποκτήσουμε δύναμη μέσα στη Βουλή.

Και γι' αυτό ανακοινώνω ότι ξεκινάμε μία νέα διαδικασία για να κάνουμε ένα πολιτικό κόμμα. Και αυτό το κόμμα παιδιά το φαντάζομαι να είναι κάτι τέλειως διαφορετικό από τα άλλα.

Και ο σκοπός του να μην είναι απλά να δώσουμε ακόμη ένα χαστούκι του συστήματος, αλλά αυτήν τη φορά να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε από μέσα.

Με τον τρόπο που δουλεύει σήμερα η Δημοκρατία, τις αποφάσεις τις παίρνουν κάποιοι που τους ψηφίζουμε μία φορά κάθε πέντε χρόνια.

Και πιστεύω ότι ήρθε επιτέλους η ώρα αυτό το μοντέλο να τελειώσει και να αντικατασταθεί από ένα νέο είδος δημοκρατίας.

Πιο άμεσο και πιο δημοκρατικό, στο οποίο ο κάθε πολίτης να μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις και τις αποφάσεις και ακόμη και στις ίδιες τις ψηφοφορίες.

Οπότε με βάση αυτές τις ιδέες, το όνομα του κόμματος δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το «Άμεση Δημοκρατία» και η κεντρική ιδέα είναι τις αποφάσεις να τις παίρνουμε όλοι μαζί.

Και μέσα από μία εφαρμογή να μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε στις διαδικασίες του κόμματος. Για παράδειγμα, στους 56 βουλευτές που είναι να μπουν στο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές του Μαΐου του 2026 θα τους διαλέξετε εσείς, μέσα από μία δημοκρατική ψηφοφορία στην εφαρμογή μας».

@fidiaspanayiotou

Εξαγγελία ίδρυσης κόμματος "Άμεση Δημοκρατία"

♬ original sound - Fidias Panayiotou

