Ερντογάν: Σαν ατομικές βόμβες οι σεισμοί -Πάνω από 35.000 οι νεκροί μόνο στην Τουρκία

«Ισχυροί σαν ατομικές βόμβες» ήταν οι σεισμοί που «χτύπησαν» την Τουρκία, όπως δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του μετά από σύσκεψη.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι νεκροί είναι πλέον 35.418, ενώ 13.208 τραυματίες δέχονται ακόμη ιατρική φροντίδα και περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει από τις πληγείσες περιοχές.

Όπως ανέφερε, οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης στα χαλάσματα που άφησαν πίσω τους οι φονικοί σεισμοί, συνεχίζονται. «Η Τουρκία συνεχίζεται τις επιχειρήσεις μέχρι ο τελευταίος επιζών να απομακρυνθεί από τα συντρίμμια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια στη νότια Τουρκία είναι πλέον μη κατοικήσιμα και υποστήριξε ότι «οποιαδήποτε χώρα θα αντιμετώπιζε τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε και εμείς σε μια τέτοια καταστροφή».

Παράλληλα, ο Ερντογάν γνωστοποίησε ότι το χτίσιμο των 30.000 κτιρίων ξεκινά τον επόμενο μήνα, ενώ δεσμεύτηκε να ανοικοδομήσει τη νότια περιοχή που επλήγη από τον σεισμό στο πλαίσιο ενός ετήσιου σχεδίου.

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο Anadolu δημοσιεύει το βίντεο από ένα ακόμη θαύμα στα συντρίμμια. Ένα παιδί διασώθηκε από τα χαλάσματα στο Αντιγιαμάν, 207 ώρες μετά τον σεισμό.

